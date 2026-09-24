Tüm dünya Cristiano Ronaldo'nun Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olurken alacağı astronomik maaşı konuşurken, eski bir takım arkadaşı Portekizli efsanenin başka bir yüzünü, takım oyuncularını boğucu bir mali krizden kurtaran belirleyici bir insani jesti ve Madeira füzesinin neden sahada da saha dışında da bir lider olarak kaldığını ortaya koydu.

Espanyol, Villarreal gibi kulüplerin eski yıldızı ve Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla ilk sezonundaki takım arkadaşı İspanyol savunmacı Alvaro Gonzalez, Portekizli yıldızın Ocak 2023'te Manchester United'dan Riyad'a gelişine eşlik eden şaşırtıcı perde arkasını anlattı.

Suudi Kamu Yatırım Fonu'na ait kulübe Ronaldo'dan önce gelen Gonzalez, o dönemde kendisinin ve diğer takım arkadaşlarının yaşadığı sıkıntıları, Suudi kulüplerinin göz kamaştırıcı zenginliğine dair zihinlerdeki imajla tamamen çelişen bir hikayeyle aktardı.

İspanyol savunmacı, İspanyol "Cadena COPE" radyosunun aktardığı çarpıcı açıklamalarında şunları söyledi: "Suudi Arabistan'da altı ay maaş almadan kaldım, oradaki ilk altı ayım, ülkedeki en iyi kulüpte, Al Hilal ile birlikte."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir maçta 70 bin taraftar bulabiliyordunuz. Endişeli değildim çünkü 14 yıldır futbol oynuyordum ve biraz para biriktirmiştim, ancak oraya para kazanmak için gitmiştim."

Bu zorlu durumun, krizi hemen öğrenen ve buna mecbur olmadığı halde müdahale eden, ancak lider kişiliğini yansıtan Ronaldo'nun gelişine kadar sürdüğünü ekledi.

Don'dan belirleyici müdahale

Gonzalez, krizin çözümünün Cristiano Ronaldo'nun kulüp yönetimine ve transferi finanse etmekten sorumlu makamlara karşı aldığı kararlı tutum sayesinde geldiğini açıkladı.

Şunları söyledi: "Ronaldo durumu öğrendi. Hükümet ona maaşını ödeyecekti ve bildiğiniz gibi bu az bir miktar değil. O da ilk maaşla birlikte yapmaları gereken ilk şeyin oyunculara maaşlarını ödemek olması gerektiğini söyledi."

Portekizli yıldızın söylediklerini birebir aktararak sözlerine devam etti: "Bazılarımız maaşını alamıyordu, hepimiz değil. Cristiano kelimesi kelimesine şöyle dedi: (Bu insanlar maaşlarını alana kadar ben hiçbir şey almayacağım). Bunu yapmaya mecbur değildi, ama Cristiano yaptı."

Bu tanıklık, Ronaldo'nun Suudi Ligi'ne yaptığı tarihi transferin bilinmeyen bir yönünü ortaya koyuyor. Bu, takım arkadaşının anlatımına göre, tüm gözlerin yalnızca Portekizli yıldıza ödenecek milyonlara çevrildiği bir dönemde, sadece sportif bir transfer değil, bir takımın soyunma odasının istikrarını kurtaran bir dönüm noktası oldu.

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