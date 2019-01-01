Cristian Zapata'nın Fenerbahçe'ye transferine Gennaro Gattuso engel oldu

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun, Fenerbahçe'nin Cristian Zapata'yı devre arasında transfer etmesine engel olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde transfer etmek istediği Milan'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Cristian Zapata için bir iddia ortaya atıldı.

Calcio Mercato' da yer alan habere göre; Milan yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Zapata'yı satmayı onaylasa da teknik direktör Gennaro Gattuso transfere izin vermedi.

Gattuso'nun takımın diğer stoperleri Mattia Caldara ve Mateo Musacchio'nun sakatlanmasıyla elinin zayıfladığı ve Zapata'yı bu yüzden sezon sonuna kadar takımda tutmak istediği kaydedildi.

7 yıldır Milan forması giyen 32 yaşındaki Zapata'nın İtalyan kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.