Cristian Romero, Atlético Madrid’a imza atmanın eşiğinde. Nicolò Schira’ya göre stoper, Tottenham Hotspur’dan ayrılacak ve İspanya’nın başkentinde 2030’a kadar sözleşme imzalayacak.

Romero’nun bu sezonun ardından Spurs’ten ayrılacağı bir süredir zaten biliniyordu. Kulübün kaptanı, geçen sezonun sonunda ayrılma talebini iletti.

Uzun süre Inter’in Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu düşünüldü, ancak 45 milyon euro talep eden Tottenham ile anlaşmaya varamadılar.

Atlético ise bu rakamı ödemeye hazır ve anlaşmaya oldukça yakın. Transfer piyasası uzmanına göre şu anda son detaylar netleştiriliyor.

Romero, Atlético’da yıllık altı milyon euro maaş alacak. 2030 yazına kadar sözleşme imzalayacak ve ardından 2031 yazına kadar uzatma opsiyonu bulunacak.

Romero, Kuzey Londra ekibi adına toplam 122 maça çıktı. 11 gol attı. 2022’de Arjantin ile dünya şampiyonu oldu.

Romero, Atlético’da Arjantinli teknik direktör Diego Simeone yönetiminde oynayacak. Madrid’de Arjantin Milli Takımı’ndan takım arkadaşları Julian Álvarez, Juan Musso ve Nahuel Molina ile de buluşacak.