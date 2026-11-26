Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, takımının San Siro'da VfB Stuttgart'ı 2-0 yendiği kritik maçın ardından savunma disiplinini ve zihinsel direncini övdü. Inter, Petar Sucic'in penaltısı ve Lautaro Martinez'in son bölümdeki golüyle üç puanı alarak Şampiyonlar Ligi puan tablosunda yükseldi.

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Inter, San Siro'da savunmada direnç gösterdi

Inter, çarşamba günü Avrupa sahnesindeki baskı dolu bir geceyi başarıyla atlattı ve Stuttgart karşısında aldığı galibiyetle ligde son dönemde yaşadığı sıkıntıların etkisini hafifletti. Atalanta karşısında iki gollük üstünlüğünü koruyamayarak kaotik bir maçta 4-4 berabere kalan İtalyan devi, lig aşaması puan tablosunda Alman rakibini geride bırakmak için fırsatları iyi değerlendirdiği bir performansa ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Aradığı gol, elle oynama sonrası kazanılan penaltıyı Petar Sucic'in gole çevirmesiyle geldi. Ardından oyuna sonradan giren Lautaro Martinez galibiyeti perçinledi.

Inter'in oyunu her zaman akıcı olmasa da tehlikeli Stuttgart karşısında sonuç alabilmesi, takımın savunmada son dönemde yaptığı hatalardan ders çıkardığını gösteriyor. Inter'in teknik direktörü, Sky Sport Italia'ya yaptığı açıklamada, “Mentalitemize, organizasyonumuza ve yoğunluğumuza güvendik. Şampiyonlar Ligi maçlarının kolay olmadığını, baştan sona kontrol edilemeyeceğini kabul ettik” dedi. Takımın sabırlı olması gerektiğini de belirterek şöyle devam etti: “Bazen maçın içinde kalmanız, rakibin hatalarından mümkün olduğunca yararlanmaya çalışmanız, aynı zamanda fırsat bulduğunuzda inisiyatif almanız gerekir. Maçın farklı anları önemlidir ve bunları doğru okumalısınız.”

Chivu taktiksel değişiklikleri savundu

Galibiyete rağmen Inter'in maçın belirli bölümlerinde temposunu düşürme eğilimiyle ilgili sorular sürüyor. Chivu, Stuttgart'ın ilk bölümde ileri çıktığı anlarda takımının baskıya dayanmak için hazır olduğunu söyleyerek bu endişelere yanıt verdi. Teknik direktöre göre Inter, maçın başındaki baskıyı başarıyla atlattı ve ardından oyuna daha fazla ağırlığını koydu. Chivu, hücumun son bölümünde fırsatları daha iyi değerlendirselerdi devre arasına önde girebileceklerini de belirtti.

Chivu, “İlk 20 dakikada onların temposuna kapılmamayı başardık. Bu nedenle biraz daha geride savunma yapmamız gerektiğini kabul ettik ama enerjimizi koruyup top rakipteyken baskı uygulamayı sürdürdük. Kanatlardan tehlike yaratacaklarını bildiğimiz için ortaları iyi savunduk” dedi.

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Atalanta maçının ardından yaşananları değerlendirdi

Atalanta ile oynanan ve 4-4 biten son maç, Stuttgart karşılaşması öncesinde gündemin önemli bir parçasıydı. Ancak Chivu, Bergamo'da son bölümde üstünlüğü kaybetmelerine rağmen yaklaşımını kökten değiştirmesi gerekmediği konusunda kararlıydı. Bunun yerine oyunun zihinsel yönlerine yönelik küçük ayarlamalara odaklandı. Bir teknik direktörün her maç için doğru motivasyonu sağlaması ve sonuçlar ya da performanslar kusursuz olmadığında bile takımın birlik içinde kalmasını güvence altına alması gerektiğini vurguladı.

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Chivu, “İşler iyi de gitse kötü de gitse her zaman müdahale etmek gerekir. O maçı net biçimde analiz ettik çünkü yaklaşık 75-80 dakika iyi oynadık. Son 10 dakikada bir şeyler eksikti ama bu, o gece yaptığımız bütün iyi şeyleri bir kenara atmak anlamına gelmiyor” dedi.

Birliktelik, Avrupa'daki yükselişi getirdi

Bu galibiyet, Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini üst üste üç maça çıkardı ve Real Madrid ile Club Brugge karşısında art arda alınan yenilgilerle başlayan serüvenin havasını tamamen değiştirdi. Zaman zaman yaşanan konsantrasyon düşüşleriyle ilgili sorular devam etse de Chivu, takım ruhunun vazgeçilmez olduğunu açıkça ortaya koydu.

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Chivu sözlerini şöyle tamamladı: “Bir teknik direktörün işi, her maçta doğru motivasyonu aşılamaktır. Aynı seviyeyi korumak her zaman kolay değil. Bazen bunu diğer zamanlara göre daha iyi yapıyoruz ama önemli olan takımın birlik içinde kalması ve kimsenin bir başkasını suçlamaya başlamaması. Her zaman kusursuz olamayız ama doğru tutum ve mentaliteyi asla kaybetmemeliyiz. Bunu bu akşam gördük ve galibiyeti almamız tesadüf değil.”