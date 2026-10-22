Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i yendiği maçta aşmak zorunda kaldığı psikolojik engelleri anlattı. Inter'in maçın önemli bir bölümünü 10 kişi oynadığı gecede Carlos Augusto'nun son dakikalarda attığı gol galibiyeti getirdi.

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Geçmiş yenilgilerin yükünü aşmak

İtalyan ekibi, Avrupa macerasına zorlu bir başlangıç yapmasının ardından maça büyük baskı altında çıktı. Teknik direktör, bu turnuvada daha önce alınan yenilgilerin takım içinde gergin bir ortam yarattığını kabul etti. Chivu, Real Madrid ve Club Brugge karşısında yakın dönemde yaşadıkları, moral bozucu Avrupa yenilgilerinin maç boyunca oyuncularının zihnini meşgul ettiğini söyledi. Rumen teknik adam, Avrupa'daki performanslarını istikrara kavuşturmaya çalışırken bu psikolojik yükün maç boyunca hissedildiğini belirtti.

Chivu, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, “Maça iyi başladık ama sonra biraz endişelenmeye başladık. Şampiyonlar Ligi'ndeki son yenilgiler iz bıraktı. Düzenli bir oyun oynamamız gerekiyordu” dedi. Teknik direktör, ikinci yarıda yapılan taktik değişikliklerin maçın gidişatını yeniden ev sahibi ekibin lehine çevirmede belirleyici olduğunu vurguladı. “60. dakikadan önce yaptığımız üç değişiklik takıma biraz enerji verdi. Ardından 10 kişi kaldığımızda, hep eksikliğini çektiğimiz o şeyi ortaya koyabildik ve zorluklara dayanmayı da bildiğimizi gösterdik. Kolları sıvadık.”

Inter için kritik bir dönüm noktası

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Üst üste iki yenilginin ardından gelen galibiyet, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor ve Inter için kritik bir dönüm noktası oluşturuyordu. Kampanyasını yeniden canlandıracak bir kıvılcıma ihtiyaç duyan takım, Avrupa'daki hedeflerine yeniden güç veren ve sezonunda ihtiyaç duyduğu ivmeyi sağlayan önemli bir performans sergiledi. Chivu, böylesine kritik karşılaşmalarda zihinsel dayanıklılığın önemini vurguladı.

“Hepimiz önemliyiz ve bunun farkındayız çünkü sezonlar uzun. Yüksek seviyeyi korumak için yalnızca tecrübe değil, enerji de gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok koşmalı ve bazı şeyleri yapabilmek için gereken özgüvene sahip olmalısınız. Bugün anları değerlendirerek sonuca gittik çünkü zorluklara dayanmayı da bilmeniz gerekiyor. Böyle kazanmak özgüveni ikiye katlıyor” dedi.

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Taktik esneklik ve kadro yönetimi

Doğal stoper seçeneklerinin azlığıyla karşı karşıya kalan Chivu, ilk 11 tercihlerinin ve Augusto'yu daha çok yönlü bir rolde kullanmasının ardındaki mantığı anlattı. Brezilyalı oyuncunun attığı gol, kadroya alınmasını haklı çıkarsa da teknik direktörün öncelikli kaygısı, teknik becerisi ve hızlı hücumlarıyla bilinen Shakhtar karşısında savunma istikrarını korumaktı. Djed Spence'in seçilmesi de konuk ekibin kanatlardaki hızına karşı alınmış özel bir önlemdi.

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Chivu, kadro seçimiyle ilgili ikilemlerini anlatırken “Şu anda sadece 3 stoperimiz var, ayrıca Carlos Augusto da var” dedi. “Çok kompakt bir dörtlü savunmayla oynadıkları için oyunu daha geniş bir alana yaymaya ve yön değiştirmelere hazırlanmıştık. Akanji ile daha fazla pozisyon oyunu oynamayı seçtik. Carlos Augusto'nun hareketlilik açısından bize daha fazlasını vermesini umuyorduk çünkü hızlı hücumlarından ve savunma arkasına koşularından endişe ediyorduk. Aynı nedenle Spence'i seçtik: Hızlı hücumlarda süratiyle katkı sağlaması ve teknik açıdan iyi, hızlı iki kanat oyuncusuna karşı savunmaya yardım etmesi için.”

Bastoni'nin kırmızı kartı krizi derinleştirdi

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Alessandro Bastoni'nin iki sarı kart görerek oyundan atılması ve takımını eksik bırakması geceye gölge düşürdü. Chivu, rakip oyuncuların kışkırtmasına maruz kaldığını kabul etmekle birlikte savunmacının disiplinsizliğine dikkat çekti. Böylesine önemli bir oyuncunun kaybı, devam eden sakatlık endişeleri nedeniyle stoper bölgesinde zaten sınırlı seçeneklere sahip olan Inter'i savunmada yeniden düzenlemeye gitmeye zorladı.

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Teknik direktör, “Kışkırtıldı, ardından düşüncesizce bir hareket yaptı” dedi. Chivu, ilk sarı kartın koşullarını da şöyle anlattı: “İlk sarı kartta, Alisson topu dışarı atmadığı için öfkelenmişti. Bu, onun açısından düşüncesizce bir hareketti; sanırım kendisi de bunun farkında. Rakiplerin bazen bizi kışkırtabileceğini de kabul etmeliyiz.”