Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Derby della Madonnina'da takımının performansını olumsuz etkileyen taktiksel zorluklar ve son anda ortaya çıkan fiziksel sorunlar hakkında konuştu. Ani bir hastalık ve savunmadaki hatalar, Inter'in şehirdeki rakibine karşı alışılmış istikrarını korumakta zorlanmasına neden oldu.

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Son anda kadrodan çekilme taktik planları altüst etti

Inter için San Siro'daki karşılaşma öncesinde işler hiç de istendiği gibi gitmedi. Takım, başlama vuruşuna yalnızca saatler kala ilk 11'ini değiştirmek zorunda kaldı. Cristian Chivu, kadrodaki kilit oyuncuların sağlık sorunları nedeniyle planlarının altüst olduğunu açıkladı. Birkaç oyuncunun Milan'a karşı oynanacak kritik maça başlayacak durumda olmadığına karar verilince teknik direktör ilk planından vazgeçmek zorunda kaldı.

Teknik direktör, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: “Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Pio kendini iyi hissetmiyordu, Bonny'nin ateşi vardı. Doğru olanın bu olduğuna inanarak doğaçlama çözümler bulmak zorunda kaldık. Beklenmedik durumlara uyum sağladık ama işler iyi gitmedi. Yine de her şeyi bir kenara atmıyorum.”

Maçlara yavaş başlama sorunu

Inter'in bu sezonki en kaygı verici eğilimlerinden biri, maçlara gereken tempoyla başlayamaması. Derbide de kendini gösteren bu sorun, Milan'ın başlangıçta oyunun kontrolünü ele geçirmesine imkân tanıdı. Chivu, tekrarlanan bu sorundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek takımının Serie A takvimindeki böylesine önemli bir maç için belirlenen yüksek beklentileri karşılayamadığını söyledi.

Chivu, “Acı bir yenilgi. Sezonun niteliği ve savunmamız gereken savunma düşünüldüğünde beklentiler farklıydı. Maçın başlangıcını onlara hediye ettik ama sonra tepki verdik ve beraberliği yakalayabilirdik. Ancak devre düdüğünden önce onlara bir gol daha hediye ettik. Elde ettiğimizden fazlasını yapmak istiyorduk. Maçlara başlangıcımız ve zaman zaman eksikliğini hissettiğimiz kararlılık üzerinde çalışmalıyız” diye konuştu.

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Son başarıların ardından açlığı yeniden bulmak

Chivu, taktiksel ve fiziksel engellerin ötesinde, kazanma arzusunu korumanın psikolojik zorluğuna da değindi. Ülke içindeki başarıların ardından teknik direktör, oyuncularının kendilerini zirveye taşıyan motivasyon düzeyine yeniden ulaşmakta zorlanıyor olabileceğini düşünüyor. İtalyan futbolunun en üst seviyesinde rekabetçi kalmak istiyorlarsa geçmişteki başarılara güvenemeyecekleri konusunda takımı uyardı.

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Inter'in teknik direktörü, “Her üç günde bir oynayıp kazandıktan sonra her zaman aynı açlığı taşımak kolay değil. O kararlılığı ve mücadele sertliğini yeniden bulmalıyız. Bazen geçmişe biraz fazla takıldığımızın farkındayız. Bazı şeyler cepte görülmeye başlandığında açlığımızı ve mücadele azmimizi yeniden keşfetmeliyiz. İlerlemek için odağımızı ve istikrarımızı tekrar kazanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Öncelik hızla toparlanmak

Modern futbolun yoğun maç takvimi, Inter'e derbi hayal kırıklığını düşünmek için çok az zaman bırakıyor. Maçlar peş peşe gelirken öncelik hemen fiziksel olarak toparlanmaya ve Milan karşısında ortaya çıkan savunma hatalarını düzeltmeye kayıyor. Chivu, bu yenilginin daha büyük bir krize dönüşmemesi için oyuncularının derhal tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

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Chivu sözlerini şöyle tamamladı: “Her şeyi bir kenara atmıyorum çünkü ilk yarıda tempoyu artırdığımızda Milan'ı uzun süre zor durumda bıraktık. Ancak tutumumuzda ve savunmadaki bazı dikkatsizliklerde bizim de payımız var. Hemen yeniden oynayacağımız için bu maçı hızla geride bırakmalıyız. Kendimize üzülmeye zaman yok. Önümüze bakmalı ve sonraki antrenmanlarda bu hataları düzeltmeliyiz.”