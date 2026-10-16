Cristian Chivu, Inter'in çöküşündeki sorumluluğunu kabul etti: Lautaro hakkında yeni bir şok

Inter Milan Teknik Direktörü Cristian Chivu, Club Brugge karşısında alınan son yenilginin sorumluluğunu tamamen üstlendiğini açıkladı; geçtiğimiz salı günü yaşanan bu sonucun ardından, yıldız futbolcu Lautaro Martinez'in önümüzdeki kasım ayındaki milli ara sona erene kadar sahalardan uzak kalacağını da doğruladı.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında kendi sahasında Club Brugge'ye 4-3 yenilerek sürpriz bir sonuç almıştı. Nerazzurri, yarın cumartesi günü Bologna deplasmanında Serie A atmosferine geri dönmeye hazırlanıyor; ancak Avrupa'daki son ayak sürçmesi hâlâ basının gündemine hâkim.

"Football Italia" sitesinin aktardığına göre Chivu şunları söyledi: "Bu, Şampiyonlar Ligi'nden farklı bir turnuva ve sadece dört gün sonra maça çıkıyoruz. Takım iyileşmek için iki gün aldı ve bugün birlikte iyi bir antrenman yaptık. Maçtan sonra Lautaro'nun yaşadığı bir problemi fark ettik, kendisi oynayamayacak."

Teknik direktör, Avrupa'daki yenilginin gidişatına ilişkin ise şöyle konuştu: "Sorumluluklarımızı kabul ediyoruz. Brugge karşısında son 30 dakikada doğru işlemeyen bir şey oldu, ama maçın ilk bir saatinde, 2-1 geriye düşene kadar iyi yaptığımız şeyleri de göz ardı etmememiz gerekiyor."

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Analizini şöyle sürdürdü: "Çok fazla fırsat yarattık ve ikinci yarıya doğru zihniyetle başladık, iki net pozisyon oluşturduk. Sonra ikinci golün ardından her şey çöktü. Bunu tek bir maçta iki maç varmış gibi analiz etmemiz gerekiyor. Bir reaksiyon göstermemiz ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir enerji bulmamız lazım. Kendimize acımamalıyız; aksine güçlü bir şekilde karşılık vermemiz gerekiyor."

Inter, Serie A'da altı maçta sekiz, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta ise altı gol yedi. Savunmadaki sağlamlığın nasıl geri kazanılacağına dair sorulara Chivu şu yanıtı verdi: "Bu iş benden başlamalı. Birinci sorumlu benim."

Şöyle devam etti: "Ortak bir zihniyet geliştirmemiz ve sorumluluk almamız gerekiyor. Bu, harika bir oyuncu grubu; sadece birlikteliği bulmamız, zorlukların bizi yıkmasına izin vermeden maçın farklı anlarıyla yeniden bağ kurmamız lazım. Club Brugge karşısındaki yenilgiyi, acı verici olsa bile, bir dramaya dönüştürmemeliyiz; çünkü beklentiler yüksekti."

Maçın gidişatı hakkında da şunları ekledi: "Elde edebileceğimiz bir zaferdi ve bunu rakibe en üst düzeyde saygı duyarak söylüyorum. Çok iyi organize olmuşlardı ve zihinsel olarak geri çekildiğimizde bize sorun yaşattılar. Güvenimizi kaybettik ve dağıldık. Organizasyonumuzu korumak yerine duygusal davrandık."

Lautaro Martinez, Club Brugge filelerine iki gol bırakmıştı; ancak maç içinde kendisini yaklaşık bir ay sahalardan uzak tutacak bir sakatlık yaşadı. Bu da beklenen Milano derbisinde forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Chivu bu konuda şu yorumu yaptı: "Ben doktor değilim. Bana iyileşme süresinin bu kadar olduğu söylendi. Milli aradan sonra dönmesinden söz ediyoruz. Lautaro'yla ya da onsuz, her zaman yaptığımızı yapmamız yeterli. Herkesin liderlik ruhu göstermesi ve daha büyük hedeflere ulaşma çabamızda bize yardımcı olması gerekiyor."

Inter'in, 16 puanla Serie A'da liderlik koltuğunda oturduğunu ve ikinci sıradaki Lazio'ya yalnızca averajla üstünlük kurduğunu hatırlatalım.