Cristian Baroni: Aykut Kocaman daha sabırlı, Ersun Yanal sonuca daha hızlı gitmek istiyor

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı eski futbolcusu, Fenerbahçe'de çalıştığı iki antrenörü değerlendirdi.

Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, sarı-lacivertli takımdaki günlerine dair konuştu. Sabah' tan Volkan Demir'e konuşan Baroni, Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın kendisi için önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

İşte Baroni'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar;



" 'de attığım tüm goller önemlidir ama 'a karşı attığım gol taraftarlar için de çok önemliydi."



"Fenerbahçe'de iki hocamdan çok şey öğrendim. İkisi de şampiyonluğa ulaştı. Rekabetçi ve sürekli kazanmak isteyen teknik adamlar; Aykut Kocaman ve Ersun Yanal. Kocaman daha sakin, daha sabırlı; Yanal daha agresif ve sonuca daha hızlı gitmek isteyen yapıda."



"Emre Belözoğlu ile uzun süre birlikte oynadık. Çok rekabetçi, tam bir kazanan. Bu özellikleri tüm takımı motive ediyordu. Bu tip oyuncular için yaşın bir önemi yoktur. Emre de takip ettiğim kadarıyla bu sene çok iyi işler yapıyor."



"Aziz Yıldırım saygı duyduğum biri. Özellikle zor dönemlerimde onun desteğini arkamda hissetmek özeldi. Babam gibi."



"Volkan Demirel büyük bir kaptan. Eminim ki antrenörlük hayatında da futbolculuğundaki kadar başarılı olacaktır."