Cristante: Hırsıza iki tane yumruk indirdim, vizörünü parçaladım

Bryan Cristante, arabasıyla kırmızı ışıkta dururken hırsızlık girişimine maruz kaldığını ama hırsızları savuşturduğunu söyledi.

'nın orta saha oyuncusu Bryan Cristante, kendisini soymaya çalışan bir kişiyi yumruklarıyla savuşturduğunu açıkladı.

Il Messaggero'ya konuşan Cristante, başından geçen kötü olayı "Saat 10:30'du, arabamla Viale Angelico ve Viale delle Milizie'nin arasında trafik ışığında bekliyordum. Birden kask takan biri arabamın kapısını açıp bileğimi kavradı ve saatimi çalmaya çalıştı. Hemen reaksiyon verip iki tane yumruk attım, kaskının vizörü çatladı. Hırsız yere düştü, ne yapacağını bilemez haldeydi ki tam o anda scooter kullanan suç ortağı geldi ve olay yerinden ayrıldılar." ifadeleriyle anlattı.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Roma formasıyla 21 maça çıktı, 1 gol attı.