Cezayir - Avusturya maçındaki çılgın son dakikaların ardından her iki ülke de Dünya Kupası'nın eleme turuna yükseldi. Hem Cezayir hem de Avusturya'nın bir puana ihtiyacı vardı, ancak Riyad Mahrez'in uzatma dakikalarında 3-2'yi yapmasının ardından Avusturya'nın elenmeyi önlemek için aniden sadece birkaç dakikası kaldı. 96. dakikada, sahaya girmesinden sadece bir dakika sonra Sasa Kalajdzic, muhtemelen kariyerinin en önemli golünü attı: 3-3. Bu beraberlikle İran turnuvadan elendi. Avusturya şimdi İspanya ile, Cezayir ise İsviçre ile karşılaşacak.

Maç, olası birçok sonuç nedeniyle önceden çok konuşulmuştu. Avusturya ve Cezayir’in bir sonraki tura kesin olarak yükseleceği bir “salon beraberliği” tehlikesi vardı. Bir yenilgi hem Cezayir hem de Avusturya için ölümcül olurdu. Beraberlik durumunda ise İran mağdur olacaktı.

Maçın başlangıç aşamasında her iki takım da ileriye çıkmak için fazla çaba göstermedi. David Alaba’nın muhteşem bir derin pası, oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Derin pası, Cezayir savunmasının tam arkasına mükemmel bir şekilde ulaştı. Marko Arnautovic topu aldı ve Oussama Benbot’un arkasına kontrollü bir vuruşla gönderdi: 0-1.

Bu gol, elenmekten kaçınmak için aniden gol atmak zorunda kalan Cezayir için durumu kökünden değiştirdi. Les Fennecs, Avusturya kalesi önünde defalarca tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak son vuruşlarda keskinlik eksikliği yaşandı.

İlk yarı bitiminde Cezayir nihayet skoru eşitledi. Derin bir pas, eski PSV oyuncusu Phillipp Mwene’nin büyük şaşkınlığına neden olarak köşe bayrağından içeri girdi. Mahrez topu aldı ve Rafik Belghali’ye pasladı; Belghali, birkaç güzel (aldatıcı) hareketin ardından boşluk yaratarak kısa köşeye sert bir vuruşla golü attı: 1-1.

İkinci yarı başladıktan on dakika sonra Avusturya, Marcel Sabitzer’in muhteşem golüyle yeniden öne geçti. Orta saha oyuncusu, Konrad Laimer’den gelen mükemmel bir ortayı aldı ve topu kontrol etmeden on altı metre çizgisinin kenarından çok sert bir vuruşla ağları buldu: 2-1.

Bu hayal kırıklığından beş dakika sonra, Cezayir’in ona en çok ihtiyaç duyduğu anda Mahrez sahneye çıktı. Houssem Aouar, direkt rakibini mükemmel bir şekilde geçip Mahrez’e kusursuz bir pas verdi; Mahrez de en sevdiği sol ayağıyla sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Maç, son dakikalarda her ne kadar öyle görünse de, berabere bitmedi. Cezayir topu sakin bir şekilde dolaştırıyordu ve Avusturya da bundan hiç rahatsız değildi. Tam da hiçbir şey olmayacak gibi göründüğü anda, Mahrez derin bir pasla ilerlemeye başladı. Kanat oyuncusu şutunu ağlara gönderdi ve Avusturya’yı tam bir şaşkınlığa sürükledi: 3-2.

96. dakikada ise devasa bir sürpriz daha yaşandı. Avusturya, elenmemek için gol atmak zorundaydı ve 96. dakikada bunu başardı. Kalajdzic golü attı ve Avusturya’da büyük bir sevinç havası yarattı: 3-3. İran ise eve dönmek zorunda kaldı.