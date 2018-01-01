Craig Bellamy: Manchester City, Premier Lig'i kazanacak

Eski Liverpool ve Manchester City'li oyuncu Craig Bellamy, liderin 7 puan gerisinde olmasına rağmen kupayı Manchester City'nin kazanacağını söyledi.

Manchester City, Premier Lig'de son dört lig maçının üçünü kaybederek lider Liverpool'un 7 puan gerisinde kaldı.

Eski Liverpool ve Manchester City oyuncusu Craig Bellamy, zirveden giderek uzaklaşan Manchester City'nin son şampiyon olarak kupayı savunacağını söyledi.

Ligde namağlup tek takım olan Liverpool'a rağmen, Pep Guardiola'nın ekibinin hala kupayı kazanma şansı olduğunu belirterek, "Liverpool'un yenilmezliğinin devam edeceğini düşünmüyorum. Bir iki maç kaybedeceklerdir. Ve şahsi düşüncem Guardiola ligi kazanacak." diye konuştu.

Bellamy Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Özellikle Christmas döneminde 7 puanı telafi edebilirler. City henüz yarışı bırakmadı." dedi.

Man City, pazar günü ligde 16. sırada yer alan Southampton'a konuk olacak.