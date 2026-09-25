49. dakikada Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yaşlanan süperstarı, artık devrinin kapandığını öne süren eleştirmenlerini susturma fırsatını yakalayabilirdi. Ruben Neves'in ortasında Ronaldo, yaklaşık üç metreden skoru 2-0'a getirip takımı adına fişi çekme şansını kaçırdı.

Ancak 41 yaşındaki oyuncu topa temiz vuramadı ve top, sonunda baldırından sekerek Galler kalesinin çok üzerinden dışarı gitti. Kısa süre sonra CR7, Bruno Fernandes'in pasını soğukkanlı şekilde gole çevirmesinin ardından bu kez gerçekten sevinmiş gibi oldu (59). Ancak Video Yardımcı Hakem, Ronaldo'nun ofsaytta olması nedeniyle kariyerindeki 974. golünü iptal etti.

Böylece maç sonunda Portekiz'in 1-0'lık üstünlüğü değişmedi; bunu da Ronaldo'nun Al-Nassr'dan takım arkadaşı Joao Felix'in golü sağladı. Sonuçta 2016 Avrupa şampiyonunun galibiyeti yerindeydi. Ancak bunda Galler'in uzun bölümler boyunca fazlasıyla etkisiz kalmasının ve Ruben Dias'ın 74. dakikada yaptığı kritik müdahaleyle eşitliği önlemesinin de payı vardı.

Tadı kaçık bir adaylık: CR7 neden eleştiriliyor?

Ancak yeni milli takım teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde beklenen çıkış gelmedi, Ronaldo da eleştirmenlerini susturmayı başaramadı. Yeniden aday gösterilmesi sürecinde, ülkesinde tecrübeli oyuncunun hâlâ takımı için bir artı değer olup olmadığı konusunda bir kez daha şüpheler doğmuştu. Hele ki 2030 Dünya Kupası'ndaki ortak ev sahipliği rolü göz önünde bulundurulurken, gençleştirme hamlesiyle birlikte köklü bir yeniden yapılanma yüksek sesle talep ediliyor. Buna bir de tatsız bir yan tat eşlik ediyor.

Sonuçta Ronaldo ile Jesus arasında özel bir ilişki bulunuyor. İkili, geçen sezon Al-Nassr ile birlikte Suudi Arabistan şampiyonu olmuştu. Ancak 72 yaşındaki teknik adam, bu adaylığın bir ayrıcalık anlamına gelmediğini vurguladı.

Jesus, "Geçmişin bir önemi yok" vurgusunu yaptı. Ronaldo'nun "herkes gibi bir oyuncu olduğunu: Performans gösterirse oynar, göstermezse oynamaz" söyledi. Belirleyici olanın ne hayat boyu ortaya konan eser ne de kişisel ilişki olduğunu, yalnızca güncel formun esas alındığını ifade etti. Jesus, Ronaldo'nun "kariyeri farklı ilerlediği için özel bir statüsü var; Ballon d'Or'u beş kez kazandı. Ama bu, kararlarımda rol oynuyor mu? Hayır" dedi.

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Özellikle Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performanslarının ardından (Portekiz son 16 turunda İspanya'ya elendi) ülkesinde bu yaşlı yıldızla ilgili güven iyice azaldı. Sonrasında Ronaldo, Selecao'daki geleceğini açık bırakmış ve "acele bir karar" vermek istemediğini söylemişti. Buna rağmen dönüşü bekleniyordu.

Bu arada takım arkadaşları ona hâlâ hayranlıkla bakıyor. 2024 sonundan bu yana ilk kez yeniden çağrılan Borussia Dortmundlu Fabio Silva, Ronaldo'yu "bir idol" olarak niteledi ve "Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" dedi.