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Tim Ursinus
Çeviri:

CR7’de men cezasının ardından sansasyonel geri dönüş! Portekiz, Cristiano Ronaldo’yu geri getirmek istiyor

UEFA Nations League A
Portekiz
C. Ronaldo

Bir anda her şey yine değişti: Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca, Cristiano Ronaldo’nun yeniden milli takımda istenen bir isim olduğunu açıkladı. Ancak birkaç saat önce tablo hâlâ çok farklı görünüyordu.

Cumartesi günü Portekiz Futbol Federasyonu ilk etapta, CR7 hakkında açıkça "aciliyet" taşıyan bir disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu. Böylece 41 yaşındaki oyuncu şimdilik askıya alındı; disiplin komisyonu ise onun çok tartışılan ayrılığının ardından verilecek ceza üzerinde görüşüyor.

Ancak daha o akşam çarpıcı bir geri dönüş yaşandı. "Federasyon, teknik direktör ve tüm takım arkadaşları aynı fikirde: Cristiano'yu geri istiyoruz. Kasım ayındaki milli maç arasında geri döneceğini düşünüyorum" diyen Proenca, açıklamayı yeni AF Porto Stadı'nın açılışı sırasında yaptı.

Süperstarla ilgili bu süreçte yaşananlar fazlasıyla kafa karıştırıcı bir hal aldı. Üstelik federasyonun iç kuralları, takım kampının izinsiz terk edilmesinin normalde otomatik geçici men cezasını gerektirdiğini öngörüyor. Ronaldo, üst üste iki maçta ilk 11'de yer almamasının ardından uzun milli maç arasında özel bir jetle ayrılmıştı.

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Birkaç gün sonra yayımladığı son derece uzun açıklamada, teknik direktör Jorge Jesus'u sözünü tutmamakla suçladı. Tecrübeli oyuncu ayrıca Jesus'un uymadığını söylediği sekiz maddelik bir planı da açıkladı. Bunların arasında, Portekiz teknik direktörünün basın toplantısında söylemesi gereken ifadeler ve bir özür de vardı.

Buna rağmen Ronaldo, hem takım arkadaşlarından hem de taraftarlarından ayrılışı nedeniyle özür diledi ve hatalı davranışının sonuçları hak ettiğini kabul etti. "Bu ceza için hafifletici bir neden olamayacağının farkındayım. Ben sıradan bir oyuncu değilim, takım kaptanıyım ve bu da ağırlaştırıcı bir unsur oluşturuyor" dedi.

Ancak Proenca'nın sürpriz açıklamasının ardından cezanın nasıl şekilleneceği tamamen belirsiz. Başlangıçta tüm milli maçlar için altı aya kadar men cezası ihtimali üzerinde duruluyordu. Komisyonun kararını ne zaman açıklayacağı da bilinmiyor. Başkanın bu çıkışından sonra, böyle bir kararın hâlâ ne kadar ağırlık taşıyacağı ise ayrı bir soru.

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