CR7 konusunda içeriden bilgi sahibi olarak görülen Edu Aguirre, 41 yaşındaki yıldız golcü ile Portekiz Teknik Direktörü Jesus arasında yaşanan gerilimin nasıl tırmandığını anlattı. Bu anlaşmazlığın bu boyuta ulaşmasında asıl sorumluluğu da ikinci tarafa yükledi.

Aguirre, El Chiringuito'da yaptığı açıklamada, salı akşamı Ronaldo ve Portekiz Federasyonu Başkanı'nın da katıldığı bir toplantıda Jesus'un, forvetinden "onu oyuna almak yerine 30 dakika boyunca ısınmaya göndererek kendisine gösterdiği saygısızlık için (pazar günü Norveç'te oynanan ve 2-1 kazanılan maçta, ed. notu)" özür dilediğini aktardı.

Gazeteciye göre Jesus, Ronaldo'dan sadece şahsen özür dilemekle kalmadı, "aynı zamanda ona kamuoyu önünde de özür sözü verdi, hatasını kamuoyu önünde kabul edeceğini söyledi. Jorge Jesus'un Cristiano'ya verdiği söz buydu" dedi Aguirre. Ancak ertesi gün, çarşamba günkü basın toplantısında Jesus, duyurulan bu kamuoyu önündeki özrü dile getirmedi ve bunun yerine, CR7'ye gelecekte de ihtiyaç duymadığı takdirde "onu oyuna almayacağını" vurguladı.

Cristiano Ronaldo neden Portekiz teknik direktörü tarafından ihanete uğradığını düşünüyor?

"İşte bu yüzden Cristiano çileden çıkıyor, çünkü kendisini ihanete uğramış hissediyor. Söylenecek başka bir şey yok, mesele bu kadar basit" diyen Aguirre, Ronaldo'nun hissettiği kırgınlığı da şu sözlerle detaylandırdı: "Teknik direktörün senin yanına gelip baş başa şöyle diyor: 'Bak, durum buydu, beni anlıyorsun, tamam, bu süreci iyi yönetemedim, hepimiz aynı gemideyiz, üzgünüm. Bir basın toplantısı olursa her şeyi açıklayacağım, özür dileyeceğim, endişelenme, her şey yoluna girecek, her şey açıklığa kavuşacak.' Sonra 12 saat sonra basın toplantısına çıkıyorsun ve Cristiano'yu yine ortada bırakıyorsun… Daha da kötüsü, sert adam rolü oynuyorsun, iplerin sende olduğunu ve Cristiano'nun da sadece birçok oyuncudan biri olduğunu öne sürüyorsun. Eve git ve devam et. İşte bu yüzden ben buna ihanet diyorum."

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Portekiz'in devam eden milli maç dönemindeki ilk karşılaşması olan Galler karşısındaki 1-0'lık galibiyette Ronaldo, milli takımını kaptan olarak sahaya çıkarmıştı. Üç gün sonra ise yeni milli takım teknik direktörü Jesus, geçen sezon Al-Nassr'da da CR7'yi çalıştırmış olan isim olarak, golcüyü 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekletme kararı aldı. Jesus, Ronaldo'nun öfkesini anlayışla karşıladığını "İnsan 20 ya da 30 dakika ısındıktan sonra oyuna girmiyorsa, bundan kimse mutlu olmaz" sözleriyle dile getirirken, şunu da vurguladı: "Bunu büyük bir mesele haline getirmek için bir sebep yok."

Cristiano Ronaldo milli takımdan ne zaman ayrıldı?

Al-Nassr'ın golcüsü ilk etapta Kopenhag'a kadar takımla gitti, ancak Portekizliler perşembe akşamı burada Danimarka ile onsuz karşılaşacak. Çarşamba akşamı ise Ronaldo'nun Instagram üzerinden milli takımdan erken ayrıldığını duyurmasıyla kriz patlak verdi. Özel bir jetin onu Kopenhag'dan aldığı belirtildi.

CR7, "Teknik direktörün basın toplantısının ve Portekiz Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin ardından takım kampından ayrılmaya karar verdim" ifadelerini kullanırken, kararının arka planına ilişkin "doğru zamanda" ayrıntılı açıklama yapacağını da söyledi. Kariyerinde şu ana kadar 234 milli maçta forma giyen (146 gol) Ronaldo'nun bu ani ayrılığının, Portekiz Milli Takımı kariyerinin sonu anlamına gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.