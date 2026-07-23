Suudi İttihad'ın krizi artık yalnızca sahadaki sonuçlar ya da transferlerin gecikmesiyle sınırlı kalmadı; taraftarların öfkesini kabartan bir idari kargaşa haline dönüştü. Taraftarlar, çelişkili kararlar ve takımın tüm projesini tehdit eden mali krizler gölgesinde, kulübün yıllardır yaşadığı en zorlu dönemlerinden birini geçirdiğini düşünüyor.

İttihad'ın büyük hedeflerine ulaşamadığı bir sezonun ardından taraftarlar, takımı yeniden rekabet çemberine döndürecek güçlü bir transfer dönemi beklerken, şu ana kadar yaşananlar tamamen farklı bir tablo çizdi. Bu tablonun başlığı erteleme, geri adım ve transferlerden çekilme; hem de geleceğe dair net bir vizyonun yokluğunda.

Nakit krizi: Sorunun kökeni

İttihad içindeki en büyük sorun, teknik olmaktan önce mali görünüyor. Veriler, yönetimin nakit akışında belirgin bir zayıflık yaşadığını gösteriyor ve bu durum transfer piyasasındaki hamlelerine doğrudan yansıdı.

Nitekim birçok isim "El-Amid"e transfer olmakla anıldı; İmam Aşur ve Mervan Attia'dan başlayarak, Izzeddine Ounahi'den geçip Raphael Onyedika'ya kadar uzandı. Ancak müzakereler gerçek transferlere dönüşmedi; yönetim ise sonuçlandıramayabileceğini önceden bildiği yarışlara girmekle yetindi.

Ayrıca oku: Tatili bölen toplantı, Ronaldo'nun Nassr kampındaki sürpriz görüntüsünün sırrı

Dahası, kriz çok daha tehlikeli bir aşamaya vardı; yönetim, oyuncuyla anlaşmaya varılmasına rağmen anlaşmayı tamamlamak için gerekli mali likiditenin bulunmaması nedeniyle Abdullah Radif transferini bitirmekten vazgeçti ve oyuncu ardından başka bir adrese transfer oldu.

Sonuçsuz bir transfer dönemi

İttihad'ın adı transfer haberlerinin çoğunda yer alır oldu, ancak fiili transferlerden uzak kaldı. Kulüp her seferinde öne çıkan bir oyuncuya talip olarak sahneye çıkıyor, ardından müzakereler; ister mali gücün zayıflığı, ister karar almadaki tereddüt, isterse yönetim içindeki önceliklerin değişmesi nedeniyle olsun, hiçbir sonuç alınmadan bitiyor.

Bu tablo, taraftarlarda İttihad'ın artık transfer yapmaktan çok müzakere ettiği izlenimini yarattı; rakip kulüpler ise bu yavaşlığı fırsata çevirerek hedeflerini hızla sonuçlandırıyor.

Wiesing bedelini erken ödüyor

Alman teknik adam Jens Wiesing ile yapılan anlaşma, yeni bir projenin başlangıcı olarak görülmüştü. Ancak gerçekler, onun fikirlerini uygulamasını sağlayacak araçları henüz elde edemediğini gösteriyor.

Teknik direktör, özellikle ön libero ve oyun kurucu mevkiinde net takviyeler istedi, ancak yönetim bu talepleri karşılamayı başaramadı ve hazırlık dönemi bazı temel mevkilerdeki belirgin eksiklikle başladı.

Transfer dönemi mevcut hızda devam ederse durum daha da karmaşıklaşıyor; çünkü herkesin yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu kabul etmesine rağmen takım, yeni sezona neredeyse aynı kadroyla girebilir.

Taraftarlar güvenini yitirdi

Bu krizin belki de en tehlikeli sonucu, yönetim ile İttihad taraftarları arasındaki uçurumun genişlemesi. Taraftarların büyük bir kesimi krizin teknik direktör ya da oyuncularla değil, kulübün yönetim biçimi ve net planlamanın yokluğuyla ilgili olduğunu görmeye başladıkça, her geçen gün idari değişiklik talepleri artıyor.

Yeni sezonun başlamasının yaklaşmasıyla birlikte yönetim gerçek bir sınavla karşı karşıya görünüyor: Ya transfer dönemini kurtarıp taraftarların güvenini yeniden kazanacak, ya da baskıları her zamankinden daha büyük hale getirebilecek gergin bir atmosferde sezona girecek.