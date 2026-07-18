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Çözümlerin kralı... Messi, Salah ve Dünya Kupası yıldızlarını şaşırtıcı bir rakamla hayrete düşürdü

L. Messi
M. Salah
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
Arjantin
Mısır
İspanya
ABD

Arjantinli yıldız tarihe adını yazmaya devam ediyor

Arjantin milli takımının kaptanı Arjantinli Lionel Messi, yarın Pazar günü İspanya ile oynanacak final maçı öncesinde yeni bir listeye başı çekerek Dünya Kupası rekorlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Futbol istatistikleri ağı “Scooca”ya göre, Messi bir gol fırsatı yaratmak için sadece 24,8 dakikaya ihtiyaç duyuyor; bu, şu ana kadar Dünya Kupası’ndaki en iyi oran olarak, dünyanın önde gelen oyun kurucularının çoğunu geride bırakıyor.

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Onu 25,2 dakikalık ortalamayla Uruguaylı Maxi Araujo izliyor; ardından bir gol fırsatı yaratmak için 26,8 dakikaya ihtiyaç duyan Mısırlı Mohamed Salah, 27,2 dakikayla Fransız Désiré Doué, 28,8 dakikayla Kolombiyalı James Rodríguez ve 28,9 dakikayla Fransız Ryan Cherki geliyor.

Bu rakamlar, Messi’nin sadece gol atmakla kalmayıp, turnuvadaki tüm rakiplerinden daha hızlı bir şekilde takım arkadaşlarına gol fırsatları yaratarak ne kadar büyük bir hücum etkisi yarattığını yansıtıyor.

Dünya Kupası
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İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

Arjantin kaptanının yaşı göz önüne alındığında bu rakamın değeri daha da artıyor; 39 yaşında Dünya Kupası’nda mücadele eden Messi, en önemli hücum istatistiklerinden birinde kendisinden daha genç yıldızları geride bırakmaya devam ediyor.

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