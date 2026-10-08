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Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Çözüm mü yoksa krizin derinleşmesi mi? Portekiz Futbol Federasyonu başkanı, Cristiano'nun sert açıklamasına ilişkin tavrını belirledi

Portekiz - Norveç
Portekiz
Norveç
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Portekiz
Norveç

Bir basın raporu, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın, Cristiano Ronaldo'nun milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'un verdiği sözü iki kez bozduğunu kınadığı ve bu nedenle takımın Danimarka'daki antrenman kampından ayrılmasına yol açan açıklamasına ilişkin görüşünü ortaya koydu.

Oyuncu, Portekiz halkından ve takım arkadaşlarından özür diledi; Portekiz'in kaptanı ise bu tutumun "ağırlaştırıcı bir koşul sayıldığını" ve davranışının "değerlendirilmesi ve cezalandırılması gerektiğini" vurguladı.

"Record" gazetesine göre, Ronaldo yarın Disiplin Kurulu'nun profesyonel olmayan bölümünün toplantısında cezalandırılabilir. Burada, Don'un itirafı göz önünde bulundurularak bir ceza belirlenecek ve yönetmeliklerde öngörüldüğü gibi men süresi yarıya indirilebilir. Yani altı aylık azami men cezası üç aya, bir aylık asgari ceza ise 15 güne düşecek.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na dönme isteğini açıkça dile getirdi. Bu bağlamda Pedro Proença, oyuncu ile teknik direktörü uzlaştırmanın mümkün olduğuna dair güvenini ifade etti; bu sayede anlaşmazlığın çözülmesinin ardından Ronaldo, mart ayında UEFA Uluslar Ligi finallerinde yer almak üzere takıma dönebilecek.

Jorge Jesus, Ronaldo'nun açıklamasına kısaca şöyle yanıt verdi: "Federasyona gidip çalışacağım ve takımı ile milli takımı düşüneceğim" dedi ve başka bir yorumda bulunmadı.

Proença ise ortamı yatıştırmak ve daha fazla karmaşıklığı önlemek için susmayı tercih etti; diplomatik yolun uzlaşmayı kolaylaştıracağına inanıyor.

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