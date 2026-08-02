Portekizli Rui Santos, Alman Matthias Jaissle'nin ayrılığının ardından A takımın antrenmanlarını geçici olarak yönetmeye başlamasıyla Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünde ilgi odağı hâline geldi. Yönetim ise sezon başlamadan önce yeni bir teknik direktörle anlaşma konusunu henüz sonuçlandırmış değil.

Al Ahli yönetimi yabancı bir teknik direktörle anlaşmaya varmak için zamana karşı yarışıyor. Ancak son günlerde birden fazla isimle yürütülen görüşmelerin çıkmaza girmesi, Rui Santos'un yeni sezonun başında da olsa teknik ekibin başında görevine devam etme ihtimaline dair soru işaretlerinin önünü açtı.

"Arriyadiyah" gazetesine göre, Al Ahli'nin 21 yaş altı takımının teknik direktörü Rui Santos, oyuncuların Avusturya ve Portekiz'deki dış kampın sona ermesinin ardından çıktıkları izinden dönmelerinin ardından, Mohamed Mesaad'ın yardımıyla A takımın antrenmanlarını yönetti.

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Santos'un görevi şu ana kadar geçici olsa da, sezon başlamadan önceki zaman darlığı ona beklenmedik bir fırsat sunabilir. Özellikle yönetim önümüzdeki günlerde yeni teknik direktör konusunu sonuçlandıramazsa bu ihtimal daha da güçlenecek.

Al Ahli, Suudi Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna 13 Ağustos günü Diriyah karşılaşmasıyla başlıyor. Bu durum, yönetimin ister yeni bir teknik direktörle anlaşarak ister Rui Santos'a sezonun ilk aşamasında takımı yönetme konusunda güven vererek teknik konuyu hızla sonuçlandırması yönündeki baskıyı artırıyor.