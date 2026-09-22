José Mourinho yönetimindeki Real Madrid hâlâ kendini arıyor ve sezonun ilk çeyreğinin tamamlanmasına yaklaşılırken, kraliyet ekibi son iki sezonun aynı hatalarını tekrarlıyor.

"Cadena SER" radyosunda yaptığı ateşli bir analizde, Real Madrid efsanesi Álvaro Benito, Portekizli teknik adamın projesini kurtarmak için mümkün olan tek çözümü belirledi ve Real Madrid'in bir yol ayrımında durduğunu, kurtulmak için tek bir stil seçmek zorunda olduğunu vurguladı.

İki stil, tek kazanan

Benito, ünlü "El Larguero" programında şunları söyledi: "Bu yıl, geçmiş yılların sorunları yeniden ortaya çıkıyor. Real Madrid'in varsayılan ilk on birindeki oyuncu kalitesini derinlemesine analiz edersen, Tchouameni ya da Valverde yerine Bernardo Silva olsa bile, maçı kontrol altına almak için tamamen farklı iki yaklaşımın varlığını keşfedersin."

İspanyol uzman, Real Madrid'in maçları birbirine zıt iki yöntemle kontrol edebileceğini açıkladı:

Birincisi, uzun süreli topa sahip olma, top kayıplarını azaltma ve rakibi kendi kalesine yakın savunma yapmaya zorlama yoluyla kontrol; teorik olarak en açık yöntem bu.

İkincisi ise reaksiyon yoluyla kontrol: "Sahanın geri bölgelerinde değil, ileri bölgelerinde oynamak, alanları daraltmak, topu sürekli geri kazanmak ve rakibin ilerlemesini büyük ölçüde bozmak."

Tek çözüm: insan füzelerinden yararlanmak

Benito'ya göre, Real Madrid'in şu anda sahip olduğu isimler göz önüne alındığında çözüm uzun uzun düşünmeyi gerektirmiyor.

Şunları ekledi: "Vinicius Junior, Kylian Mbappe ve Yan Diomande gibi bu hızlı oyuncularla rakibe büyük zarar verebilirsin, bu yüzden bu yolu seçmen gerektiğini düşünüyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Topa sahip olma yoluyla kontrolü deneyebilir, ancak oyuncularının özellikleri göz önüne alındığında bu son derece karmaşık olacaktır. Neredeyse en iyi oyuncuların hepsi koşmayı seviyor. Bu tür oyuncular gürültülü maçlarda ve zorluklarla dolu bir ortamda oynamayı tercih eder ve bence Mourinho bu stil için ideal."

Benito, Portekizli teknik adamı överek şunları söyledi: "Bence Mourinho mükemmel bir teknik adam; küresel bir ikon ve son otuz yılın en iyi teknik adamlarından biri hâline geldi, özellikle de ustaca savunma yapan, topu geri kazanan ve dikey ataklar düzenleyen son derece uyumlu ve hücumcu takımları sayesinde."

Bu kadroyla topa sahip olmak imkânsız

Mourinho'nun basın toplantılarında dönem dönem topa sahip olma arzusunu itiraf etmesine rağmen, Benito bunu imkânsız görüyor.

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Mourinho'nun dönem dönem topa sahip olmak istediğini söylediğini duydum, ama bunu çok zor görüyorum. Bernardo ve Arda Güler birlikte olsa bile, üst düzey takımlara karşı Real Madrid'in maçlara Barcelona'nın yaptığı gibi hâkim olması çok zor olacaktır, çünkü basitçe topa sahip olma üzerine kurulu bir takıma sahip değil."