Çözüm kulübün içinde: Al-Nassr, orta saha krizini çözmek için parasını nasıl koruyacak?

Hırvat oyuncu Marcelo Brozovic'in takımdaki serüveninin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yeni bir orta saha arayışına girdi. Ancak kulübü saran mali kriz, yönetimi şimdiye kadar büyük transferlere yönelme konusunda çaresiz bıraktı ve tüm gözler, aslında "El-Alemi"nin surları içinde hâlihazırda var olabilecek bir çözüme çevrilmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Al Nassr'ın adı Avrupa'daki bazı orta saha oyuncularıyla anıldı. Ancak mali kısıtlamalar ve birikmiş borçlara ilişkin dolaşan raporlar, buna ek olarak gerekli nakit akışını sağlamanın zorluğu, tüm dış seçenekleri daha karmaşık hâle getirdi.

Fırsat bekleyen bir yetenek

Buna karşılık Al Nassr, kendisine milyonlarca riyal tasarruf ettirebilecek bir kozu elinde bulunduruyor: Kulüp içinde büyük övgü toplayan ve fırsat bulması hâlinde katkı sağlayabilecek en dikkat çekici yeteneklerden biri olarak görülen genç Iraklı orta saha oyuncusu Haydar Abdülkerim.

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Yaşının küçük olmasına rağmen oyuncu, ister topu kapmada ister atak kurmada ve baskı altında oynamada olsun, dikkat çekici teknik kapasiteye sahip. Bunlar da Brozovic çapında bir oyuncunun yerini doldurmak isteyen herhangi bir teknik direktörün aradığı özellikler.

Abdülkerim geçen sezon Al Nassr'ın saflarına katılmıştı, ancak ilk takımda kendisine büyük bir fırsat verilmedi ve maçların çoğuna genç takımla katılmakla yetindi.

Mali tasarruf ve teknik kazanç

Haydar Abdülkerim'e güvenmek, yalnızca geçici bir çözüm olmayacak; aksine yeni bir yabancı transfere harcanabilecek büyük bir bütçenin korunması için Al Nassr'a fırsat sunarken, kulübün en dikkat çekici yeteneklerinden birine kendini en üst düzeyde kanıtlama şansı da tanıyabilir.

Ayrıca oyuncunun kendini kabul ettirmeyi başarması, yönetime, genç oyuncu yeterliliğini kanıtladığı takdirde gerekli olmayabilecek bir transferde tüketmek yerine mali kaynakları takviyeye ihtiyaç duyan başka mevkilere yönlendirme konusunda daha geniş bir alan tanıyacak.

Karar ise, yeni bir dünya çapında isim aramak ile kulübün kendi evlatlarından birine fırsat vermek arasında denge kurmakla yükümlü olacak teknik ekibin elinde kalıyor. Bu adım, Haydar Abdülkerim'in onu değerlendirmeyi başarması hâlinde Al Nassr'ın en başarılı bahislerinden birine dönüşebilir.