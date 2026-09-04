Real Madrid, İspanya La Liga'da bu akşam cuma günü Real Betis'e konuk olurken, iki takımın son sezonlardaki karşılaşma tarihçesine bakıldığında çözülmesi güç bir kâbusa meydan okuyor.

José Mourinho yönetimindeki Kraliyet takımı, bu sezon La Liga'daki ilk 3 maçında tam not aldı; ancak bugünkü karşılaşmada zorlu bir sınavla karşı karşıya.

"Opta" istatistiklerine göre Real Betis, La Liga'da Real Madrid ile oynadığı son 7 maçın 5'inde puan topladı; 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

2022-2023 sezonundan bu yana Real Madrid, hiçbir rakibe karşı Atletico Madrid ve Betis'e karşı olduğundan daha fazla puan kaybetmedi; her ikisine karşı da bu durum 8 maçta yaşandı. Rayo Vallecano karşısında ise 5 maçta puan kaybetti.

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Real Madrid, La Liga'da Real Betis'in sahasına yaptığı son 4 ziyaretin hiçbirinde galibiyet elde edemedi (3 beraberlik ve 1 mağlubiyet); oysa daha önce Endülüslü takıma yaptığı son 6 ziyaretin 5'ini kazanmıştı (1 maçı da kaybetmişti).

Merengue'lerin, Betis'e üst ligde art arda yaptığı 5 ziyarette galibiyet alamadığı son sefer 1999 Şubat'ıydı (3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldığı dönemde).

Öte yandan Real Madrid, La Liga'da Endülüslü takımlara yaptığı son 22 ziyaretin 21'inde puan topladı (16 galibiyet ve 5 beraberlik); bu serideki tek istisna ise 2025 Mart'ında Real Betis'e karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyet oldu.

Bu durum, Kraliyet takımının 2018 ile 2020 yılları arasında deplasmanda Endülüslü kulüplere karşı oynadığı son 5 maçın 3'ünü kaybetmesinin (2 galibiyet ve 3 mağlubiyet) ardından geldi.

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