Covid-19 testi pozitif çıkan Jürgen Klopp, Chelsea-Liverpool maçını kaçıracak

Premier Lig'de hızla büyümeye devam eden koronavirüs salgınına yakalanan son isim Liverpool menajeri Jürgen Klopp oldu.

Cumartei sabahı yapılan covid-19 testi pozitif çıkan Alman teknik adam, Stamford Bridge deplasmanında kulübede yer alamayacak.

Klopp'un yokluğunda takımı yardımcı antrenör Pep Lijnders idare edecek. Teknik ekipten ismi henüz açıklanmayan birkaç kişinin daha covid-19'a yakalandığı da biliniyor.

Liverpool salgının etkilerini oyuncu kadrosu üzerinde de hissediyor. Bu hafta üç A takım oyuncusuna yapılan testler pozitif çıkmıştı.

Neler yaşandı?

GOAL'ün edindiği bilgilere göre; Cuma günü hafif semptomlar gösteren Klopp'a ertesi sabah yapılan test, başarılı teknik adamın covid-19'a yakalandığını doğruladı.

İzolasyon sürecine başlayan Klopp, takımla birlikte Londra'ya seyahat etmedi. Klopp'un Perşembe günü Arsenal ile oynanacak Lig Kupası yarı final ilk maçını da kaçırması bekleniyor.

Liverpool'un 28 Aralık'ta Leicester ile oynadığı maçtan bu yana üç A takım oyuncusunda ve antrenör kadrosundan üç kişide daha koronavirüse rastlandı.

Merseyside ekibi, Chelsea karşısına Thiago Alcantara, Divock Origi, Takumi Minamino, Nat Phillips ve sakatlığı bulunan Harvey Elliot'tan yoksun çıkacak.

Maç ertelenebilir mi?

Liverpool kulübü, olası bir erteleme için Premier Lig yönetiminden bir talepte bulunmadıklarını açıkladı. Maçın planlandığı şekilde oynanması öngörülüyor.

Liverpool kadrosunda şu anda sahaya çıkmak için yeterli sayıda sağlıklı oyuncu bulunuyor. Ancak bu durum Pazar öğleden sonraya kadar yapılacak testlerde yeni pozitif sonuçların çıkmasıyla değişebilir.

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Premier Lig'in covid-19'la mücadele konusunda takımlara daha fazla yardım etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Sakatlık ve koronavirüsle boğuşan Chelsea de zirve yarışındaki bu kritik maça önemli eksiklerle çıkacak.

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