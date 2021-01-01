Covid-19 testi pozitif çıkan De Rossi hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan İtalyan antrenör, Roma'da tedavi altına alındı.

Covid-19 salgını, futbolu vurmaya devam ediyor. İç açıcı olmayan haberler İtalya'dan geldi.

İtalya Milli Takımı yardımcı antrenörü Daniele De Rossi, Covid-19 teşhisi konulmasının ardından zaatüre teşhisi sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

İtalya'da son milli maçın ardından en az sekiz oyuncu ile dört personel, koronavirüse yakalandı. Geçen ay Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğüne yardımcı olarak atanan De Rossi, Perşembe gününden beri Roma'da Lazzaro Spallanzani hastanesinde tedavi altında.

De Rossi neden hastaneye kaldırıldı?

AS Roma'nın eski yıldızı, İtalya'nın 31 Mart gecesi Litvanya ile oynadığı maçın ardından, diğer üç kulüp personeli ile Covid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini aldı.

Daha sonra yapılan kontrollerin ardından doktorlar, İtalyan antrenörün tedbir amaçlı hastaneye yatırılmasını tavsiye etti. 37 yaşındaki antrenörün durumunun iyi olduğu ve kontrol altında olduğu bilgisi verildi.

Diğer pozitif çıkan oyuncular kimler?

De Rossi ile birlikte Atalanta yıldızı Matteo Pessina'nın da çarşamba günü Covid-19 testinin pozitif çıktığı doğrulandı.

Pessina, İtalya Milli Takımı'nda Kuzey İrlanda, Bulgaristan ve Litvanya maçlarının ardından testi pozitif çıkan sekizinci futbolcu oldu.

Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Vincenzo Grifo, Salvatore Sirigu, Alessio Cragno ve Federico Bernardeschi de testi pozitif çıkan diğer oyuncular arasında yer aldı.

İtalya'dan müthiş başlangıç

Roberto Mancini'nin ekibi; Kuzey İrlanda, Bulgaristan ve Litvanya'ya karşılaşmalarını 2-0 kazandı ve Dünya Kupası ön elemelerinde C Grubu'nda birinci sıraya yükseldi.

İtalya, Euro 2020'ye kadar başka bir maç yapmayacak. Yazın, Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda İsviçre ve Galler ile mücadele edecekler.