Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard, takımının cuma günü Everton deplasmanında 3-1 kaybettiği maçta üç kararın aleyhlerine çıkmasının ardından Premier Lig’deki hakem yönetimini ve saç çekmeyle ilgili kuralı eleştirdi. Everton’ın eski teknik direktörü Lampard, savunma oyuncusu James Tarkowski’nin Caleb Yirenkyi’nin saçını çekmesine rağmen penaltı kararı verilmemesine öfkelendi.

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Üç karar konuk takımın teknik direktörünü öfkelendirdi

Lampard, takımının ikinci yarıda Yann Gboho'nun golüyle öne geçtiğini gördü. Ardından Thierno Barry'nin iki golü ve Kiernan Dewsbury-Hall'un son dakikalardaki golü Everton'ın geri dönüşünü tamamladı. Ancak konuk ekip, hakem Stuart Attwell ve video yardımcı hakem Timothy Wood'un üç önemli itirazını da geri çevirmesine öfkelendi. Coventry, Tarkowski'nin Yirenkyi ile yaşadığı pozisyonun yanı sıra Vitalii Mykolenko'nun Taiwo Awoniyi'ye faul yaptığı ve Barry'nin elle oynadığı yönündeki itirazlarından da sonuç alamadı.

Gevşetilen kurallar penaltı tartışması yarattı

Geçen sezon saç çekme nedeniyle üç kırmızı kart gösterilmesinin ardından kurallar bu sezon gevşetildi ve artık yalnızca aşırı güç kullanımı ile kasıtlı hareketler kırmızı kartı gerektiriyor. Buna rağmen Lampard, Tarkowski'nin ilk yarıda ceza sahası içinde yaptığı saç çekme hareketinin açık bir faul olduğunu düşünüyordu.

Maçın ardından konuşan Lampard, şunları söyledi: “Yeterince sert çekmediğini söylüyorlar. Bence karar vermesi zor bir konu. Saç çekme nedir? Saç çektiğine karar verdiniz ama yeterli olmadığını söylüyorsunuz. Pozisyonları izledim. Bazen o anki duygularla saha kenarında her şeyi net göremiyorsunuz.

“Bence kurallar iyi. Bu bir kırmızı kart değil. Bunu bir bakıma anlıyorum çünkü futbol maçında çok ciddi olmayan pek çok şey yaşanıyor. Böyle şeyler olabilir ama faul olduğuna dair kural hâlâ geçerliyse, bence bu bir fauldü.”

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İki teknik direktör elle oynama pozisyonunda anlaşamadı

Tekrar görüntüleri, Mykolenko'nun Awoniyi'ye Gboho'nun açılış golünden önce yaptığı müdahalenin ceza sahasının hemen dışında gerçekleştiğini gösterirken Wood, topun Barry'nin koluna çarpıp yön değiştirdiği izlenimine rağmen Barry'nin ikinci golünü de geçerli saydı.

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Her iki pozisyona değinen Lampard, şöyle devam etti: “Taiwo'ya ceza sahası çizgisinde yapılan müdahale bana göre penaltı. Her hâlükârda hakemin o anda faul vermesi gerekiyordu, ama oyunu devam ettirdi. Bence penaltıydı.

“Barry'nin pozisyonu elle oynama. Topun eline değmediğini söylediklerini duydum ama son dokunuşunda topu eliyle yönlendirdiğini gösteren bir açı izledim. VAR bunun için var.

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“Burada oturup her şeyi bildiğimi ve üçünü de vermeleri gerektiğini söyleyemem. Bir ya da iki karar lehimize çıkmayabilir ama bunlar açıkça maçın gidişatını değiştirirdi.”

Everton Teknik Direktörü David Moyes ise elle oynama iddiasını reddederken saç çekme kuralını sorguladı: “Aleyhimize verilen pek çok [karar] oldu. Top kesinlikle eline çarpmıyor.

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“Saç çekme kuralı değişti, dolayısıyla öyle bir şey olsaydı sarı kart verilirdi. Ama bu kuralın futbolda yer almasını hâlâ saçma buluyorum. Bunu neden tamamen düzeltmediklerini anlayamıyorum çünkü bence hiç iyi bir kural değil.”

Millî ara, toparlanmak için fırsat sunuyor

Cuma günkü galibiyet Moyes'in takımını ligde beşinci sıraya taşıdı. Coventry ise kasım ayındaki millî maç arasına 16. sırada girdi. Coventry, Nottingham Forest'ın bu sezon başında Tottenham Hotspur'a karşı benzer bir golünün iptal edilmesine rağmen Barry'nin golünün neden geçerli sayıldığını sorguladı. Lampard'ın, bu ayın ilerleyen günlerinde üst düzey lig maçları yeniden başlamadan önce kararlara tepkili kadrosunu toparlaması gerekiyor.