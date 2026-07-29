Coventry, sezon açılış maçında Premier League şampiyonu Arsenal ile karşılaşmak için Londra'ya gitmek zorunda kaldı. Sky Blues adına sevindirici olan ise yeni sezondaki ilk iç saha maçının çok daha dişe dokunur olması; Coventry, 29 Ağustos Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da lige yükselen bir diğer takım Hull City ile karşı karşıya gelecek.

Frank Lampard'ın Championship şampiyonu ekibi sezonu müthiş bir kapanışla tamamladı; son üç rakibini de yenip bu maçlarda 12 gol atarak şampiyonluğa 11 puan farkla ulaştı. İç saha performansı da sezon boyunca son derece etkileyiciydi; Coventry taraftarı önünde sadece iki yenilgi aldılar ve bu mağlubiyetlerin ikisi de ilk 4 sıradaki takımlara karşı geldi.

Coventry bu kez sahasında üstünlüğü ele geçirebilecek mi? Bunu bizzat öğrenmek için maç bileti alabilirsiniz. GOAL, Coventry City - Hull City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadara mal olduğu dahil, sizler için derledi.

Coventry City - Hull City Premier League maçı ne zaman?

Coventry City - Hull City maçının 29 Ağustos Cumartesi günü, BST ile 15.00'te, Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da başlaması planlanıyor.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City - Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır usulü çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen başvuru aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Coventry City - Hull City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

Yaş ve indirim kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahiptir.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar da süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

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