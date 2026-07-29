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Coventry City - Hull City maç biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Premier Lig
Coventry City
Hull City

Coventry yeniden İngiltere'nin en üst ligine döndü ve Premier League'deki ilk iç saha maçının biletlerini satın alabilirsiniz

Coventry, sezon açılış maçında Premier League şampiyonu Arsenal ile karşılaşmak için Londra'ya gitmek zorunda kaldı. Sky Blues adına sevindirici olan ise yeni sezondaki ilk iç saha maçının çok daha dişe dokunur olması; Coventry, 29 Ağustos Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da lige yükselen bir diğer takım Hull City ile karşı karşıya gelecek.

Frank Lampard'ın Championship şampiyonu ekibi sezonu müthiş bir kapanışla tamamladı; son üç rakibini de yenip bu maçlarda 12 gol atarak şampiyonluğa 11 puan farkla ulaştı. İç saha performansı da sezon boyunca son derece etkileyiciydi; Coventry taraftarı önünde sadece iki yenilgi aldılar ve bu mağlubiyetlerin ikisi de ilk 4 sıradaki takımlara karşı geldi.

Coventry bu kez sahasında üstünlüğü ele geçirebilecek mi? Bunu bizzat öğrenmek için maç bileti alabilirsiniz. GOAL, Coventry City - Hull City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadara mal olduğu dahil, sizler için derledi.

Coventry City - Hull City Premier League maçı ne zaman?

Coventry City - Hull City maçının 29 Ağustos Cumartesi günü, BST ile 15.00'te, Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da başlaması planlanıyor.

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Premier Lig - Hafta 2
Coventry Building Society Arena

Coventry City - Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır usulü çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen başvuru aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Coventry City - Hull City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

  • Yaş ve indirim kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahiptir.
  • Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar da süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; genel satışa veya temel üyelik kuralarına neredeyse hiç çıkmaz.

Form durumu

COV

COV - Form

BLB
B1-1
POR
K5-1
WRE
K3-1
WAT
K0-4
NOR
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
HUL

HUL - Form

MIL
K0-2
MID
K1-0
KSP
K0-3
RIZ
K1-2
KAS
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmaların karnesi

Kafa Kafaya

Coventry CityÇizimHull City
1
3
1
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
3
MS
5Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Coventry City vs Hull City Muhtemel kadrolar

Coventry City crest
Coventry City
COV
Diziliş
Hull City crest
Hull City
HUL
Hull City crest
Hull City
HUL

Teknik direktör

  • F. Lampard

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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