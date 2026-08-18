Coventry, sezonun açılış maçında Premier League şampiyonu Arsenal ile karşılaşmak için Londra'ya gitmek zorunda kaldı. Sky Blues adına neyse ki yeni sezonun ilk iç saha maçı çok daha cazip, çünkü 29 Ağustos Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da bir başka yükselen ekip olan Hull City ile karşı karşıya gelecekler.

Frank Lampard'ın Championship şampiyonu ekibi sezonu harika bir şekilde tamamladı; son üç rakibini yenip bu maçlarda 12 gol atarak ligi 11 puan farkla rahat biçimde zirvede bitirdi. İç sahadaki performansları da sezon boyunca oldukça etkileyiciydi; Coventry taraftarı önünde sadece iki kez mağlup oldular ve bu yenilgilerin ikisi de ilk 4 sıradaki takımlara karşı geldi.

Coventry bu kez evinde üstünlüğü ele geçirebilecek mi? Bunu maç bileti alarak yerinde öğrenebilirsiniz. GOAL, Coventry City ile Hull City arasındaki maç için bilet almanıza dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Coventry City - Hull City Premier League maçı ne zaman?

Coventry City - Hull City maçının, 29 Ağustos Cumartesi günü Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da BST ile 15.00'te başlaması planlanıyor.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City - Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maç biletlerini kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri satış fiyatı üzerinden satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçları için üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Coventry City - Hull City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma yerine ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek satış fiyatlarına sahiptir.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt tribün koltukları daha yüksek fiyatlıdır; kale arkası üst tribün koltukları ise daha uygun bütçeli seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini satış fiyatı üzerinden satın alabilmek için, neredeyse tüm Premier League kulüpleri her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış sistemlerine katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı (ve en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı).

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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