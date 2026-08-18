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Coventry Building Society Arena
team-logoHull City
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Çeviri:

Coventry City - Hull City biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Coventry City
Hull City

Coventry yeniden İngiltere'nin en üst ligine çıktı ve Premier League'deki ilk iç saha maçının biletlerini alabilirsiniz

Coventry, sezonun açılış maçında Premier League şampiyonu Arsenal ile karşılaşmak için Londra'ya gitmek zorunda kaldı. Sky Blues adına neyse ki yeni sezonun ilk iç saha maçı çok daha cazip, çünkü 29 Ağustos Cumartesi günü Coventry Building Society Arena'da bir başka yükselen ekip olan Hull City ile karşı karşıya gelecekler.

Frank Lampard'ın Championship şampiyonu ekibi sezonu harika bir şekilde tamamladı; son üç rakibini yenip bu maçlarda 12 gol atarak ligi 11 puan farkla rahat biçimde zirvede bitirdi. İç sahadaki performansları da sezon boyunca oldukça etkileyiciydi; Coventry taraftarı önünde sadece iki kez mağlup oldular ve bu yenilgilerin ikisi de ilk 4 sıradaki takımlara karşı geldi.

Coventry bu kez evinde üstünlüğü ele geçirebilecek mi? Bunu maç bileti alarak yerinde öğrenebilirsiniz. GOAL, Coventry City ile Hull City arasındaki maç için bilet almanıza dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Coventry City - Hull City Premier League maçı ne zaman?

Coventry City - Hull City maçının, 29 Ağustos Cumartesi günü Coventry'deki Coventry Building Society Arena'da BST ile 15.00'te başlaması planlanıyor.

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Premier Lig - Hafta 2
Coventry Building Society Arena

Coventry City - Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maç biletlerini kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri satış fiyatı üzerinden satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçları için üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Coventry City - Hull City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma yerine ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek satış fiyatlarına sahiptir.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt tribün koltukları daha yüksek fiyatlıdır; kale arkası üst tribün koltukları ise daha uygun bütçeli seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini satış fiyatı üzerinden satın alabilmek için, neredeyse tüm Premier League kulüpleri her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış sistemlerine katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı (ve en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı).

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

COV

COV - Form

WRE
K3-1
WAT
K0-4
NOR
B0-0
ESP
K3-1
ASM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
HUL

HUL - Form

KSP
K0-3
RIZ
K1-2
KAS
B1-1
SGE
K2-0
NCE
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Coventry CityÇizimHull City
1
3
1
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Hull City badge
Hull City
HUL
3
MS
5Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Coventry City vs Hull City Muhtemel kadrolar

Coventry City crest
Coventry City
COV
Diziliş
Hull City crest
Hull City
HUL
Hull City crest
Hull City
HUL

Teknik direktör

  • F. Lampard

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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