Premier League şampiyonluğu için favori gösterilen takımlardan ikisi olan Arsenal ve Manchester City'ye karşı üst üste deplasman maçlarının ardından, Frank Lampard'ın Coventry City'si 13 Eylül Pazar günü Brighton'ı ağırlayacağı iç saha maçına döneceği için rahatlamış olacaktır.

Geçen sezon iç sahadaki son 8 maçının 6'sını kazanan ve bu galibiyetlerin her birinde en az 2 gol atan Sky Blues taraftarı, Coventry Building Society Arena'da keyif veren karşılaşmalara alıştı ve iç saha maçları için yeniden bilet almak konusunda istekli olacaktır. Fırsatı kaçırmayın ve yerinizi bugün ayırtın.

Elbette Brighton kolay bir rakip olmayacak. Fabian Hürzeler'in Brighton'ı, geçen sezon yeni yükselen takımlara karşı çıktığı üç deplasmanın ikisini kazanmıştı ve buradan 3 puanla dönme şansını yüksek görecektir.

Bırakın GOAL, Coventry City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman?

Coventry City, 13 Eylül Pazar günü Coventry Building Society Arena'da (Coventry) Brighton & Hove Albion ile TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Premier Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği mevcuttur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetilir.

Küresel çapta çok yoğun talep, karaborsayı önleme mevzuatı ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçları için neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League bileti fiyatı, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve uygunluk durumu

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

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