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Coventry Building Society Arena
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Coventry City - Brighton & Hove Albion biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Premier Lig
Coventry City
Brighton & Hove Albion

Coventry City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı için biletler nasıl alınır? Maç bilgileri de burada

Premier League şampiyonluğu için favori gösterilen takımlardan ikisi olan Arsenal ve Manchester City'ye karşı üst üste deplasman maçlarının ardından, Frank Lampard'ın Coventry City'si 13 Eylül Pazar günü Brighton'ı ağırlayacağı iç saha maçına döneceği için rahatlamış olacaktır.

Geçen sezon iç sahadaki son 8 maçının 6'sını kazanan ve bu galibiyetlerin her birinde en az 2 gol atan Sky Blues taraftarı, Coventry Building Society Arena'da keyif veren karşılaşmalara alıştı ve iç saha maçları için yeniden bilet almak konusunda istekli olacaktır. Fırsatı kaçırmayın ve yerinizi bugün ayırtın.

Elbette Brighton kolay bir rakip olmayacak. Fabian Hürzeler'in Brighton'ı, geçen sezon yeni yükselen takımlara karşı çıktığı üç deplasmanın ikisini kazanmıştı ve buradan 3 puanla dönme şansını yüksek görecektir.

Bırakın GOAL, Coventry City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman?

Coventry City, 13 Eylül Pazar günü Coventry Building Society Arena'da (Coventry) Brighton & Hove Albion ile TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek.

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Premier Lig - Hafta 4
Coventry Building Society Arena

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği mevcuttur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetilir.

Küresel çapta çok yoğun talep, karaborsayı önleme mevzuatı ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçları için neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Coventry City - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League bileti fiyatı, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve uygunluk durumu

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

COV

COV - Form

NOR
B0-0
ESP
K3-1
ASM
K2-0
ARS
K3-0
PLY
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
BHA

BHA - Form

STR
K4-3
ROM
K3-0
BOL
K1-0
TRO
B0-0
AVL
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Son karşılaşmalardaki rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Coventry CityÇizimBrighton & Hove Albion
3
0
2
FA Kupası
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Championship
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
FA Kupası
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
MS
7Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Coventry City vs Brighton & Hove Albion Muhtemel kadrolar

Coventry City crest
Coventry City
COV
Diziliş
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA

Teknik direktör

  • F. Lampard

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
K
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
K
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
8
M.CityM.CityMCI
110021+13
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
B
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
B
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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