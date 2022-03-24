Coutinho, Liverpool'da geçirdiği "güzel günleri" ve Barcelona'da "çektiği acıları" anlattı

Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Philippe Coutinho, Liverpool ve Barcelona günlerinde yaşadıklarını tüm içtenliğiyle paylaştı.

Eski takım arkadaşı Steven Gerrard'ın yönetimindeki Aston Villa'da sergilediği performans, Coutinho'nun yaklaşan 2022 Dünya Kupası öncesinde Brezilya milli takımına yeniden seçilmesini sağladı.

Coutinho, Anfield'dan Villa Park'a uzanan kariyer yolculuğu hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Ne söyledi?

Globo Esporte'ye konuşan Coutinho, eski çizgisini yakaladığı için çok mutlu.

"Liverpool'da güzel günler geçirdim, orada mutluydum, şimdi Aston Villa'da yeni bir hikaye yazıyorum."

"İngiltere'de yeniden; İtalya, İspanya ve Almanya'da yaptığım gibi iyi futbol oynayabildiğim için mutluyum."

"Barça'da neyin yanlış gittiğini söylemek zor. Orada iyi zamanlarım oldu, ama olaylar ve davranışlar daha farklı şekilde gelişebilirdi."

"Saygıyı ve profesyonelliği yitirmeden ayrılmanın zamanı gelmişti. Barcelona'ya bana inandığı için minnettarım. Tarihi bu kadar zengin bir kulübün formasını giydiğim için minnettarım."

Coutinho, Camp Nou'da yaşadığı sakatlıklar hakkında ise şunları söylüyor:

"İnsanlar bunun ne kadar acı verici olduğunu ve iyileşmek için ne kadar kararlılık göstermeniz gerektiğini bilmiyor. Sabah, öğle ve hatta bazen geceleri bile tedavi görüyordum."

Milli takım heyecanı

Coutinho, Dünya Kupası Güney Amerika elemelerini namağlup bitirmeyi hedefleyen Brezilya'da yeniden kadroya dahil oldu.

"Artık zor zamanları geride bıraktığımı söyleyebilirim. Tite'nin ekibi son derece profesyonel ve işinin ehli insanlardan oluşuyor. Herkese adil davranıyorlar. Burada saygı görüyorum."

"İyileşme sürecime dahil olan herkes büyük bir alaka ve profesyonellik sergiledi."

"Brezilya milli takımında kendimi hep rahat hissettim. Onların ilgisi beni bu formayla yeni başarılar kazanmak için motive ediyor."

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