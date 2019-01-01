Coutinho golle tanıştı, Bayern Münih fark attı: 4-0
Almanya Bundesliga'nın beşinci hafta mücadelesinde Bayern Münih, Köln'ü 4-0'lık skorla geçti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 48. dakikalarda Robert Lewandowski, 60. dakikada Philippe Coutinho ve 73. dakikada Ivan Perisic kaydetti.
Köln'de Kingsley Ehizibue 59. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Üçüncü galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 11'e yükseltirken; Köln 3 puanda kaldı.
Bayer Leverkusen 2-0 Union Berlin
Bayer Leverkusen, konuk ettiği Union Berlin'i 2-0 mağlup etti.
16. dakikada Kevin Volland ve 25. dakikada Lucas Alario, ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri attı.
66. dakikada Union Berlin oyuncusu Sebastian Polter, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İki hafta aradan sonra galibiyet alan Bayer Leverkusen puanını 10'a yükseltti. Ligin yeni ekiplerinden Union Berlin ise 4 puanda kaldı.
Hertha Berlin 2-1 Paderborn
Lige istediği başlangıcı yapamayan Hertha Berlin, kendi evinde Paderborn'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Hertha Berlin'in golleri 10. dakikada Javairo Dilrosun ve 52. dakikada Marius Wolf'dan geldi. Konuk ekibin tek golün 54. dakikada Ben Zolinski kaydetti.
Haftaya son sırada giren Hertha Berlin puanını 4'e yükseltti, dördüncü hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Paderborn 1 puanda kaldı.
Freiburg 1-1 Augsburg
Beşinci haftada Freiburg, konuk ettiği Augsburg ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekip 23. dakikada Lucas Höler'in golüyle 1-0 öne geçti. Höler'e cevap 39.dakikada Florian Niederlechner'den geldi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Freiburg puanını 10'a, Augsburg ise 5'e yükseltti.