"Courtois'nın transferi okulda yaşadığı problemler nedeniyle gerçekleşmedi"

Lutz Pfannenstiel, Thibaut Courtois'nın Hoffenheim'a transferinin an meselesi olduğunu ancak akademik nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini belirtti.

'ın eski oyuncu gözlemcisi Lutz Pfannenstiel, forması giyen kaleci Thibaut Courtois'nın kariyerinin çok daha farklı ilerleyebileceğini söyledi.

Pfannenstiel, DAZN'a verdiği röportajda, 'ye gitmeden önce Courtois ile imzalamaya çok yakın olduklarını dile getirirken, bunun önündeki tek engelin Belçikalı kalecinin okulda yaşadığı sıkıntılar olduğunu belirtti:

"2011 yazındayken kaleci transferlerinde tuhaf bir durum vardı. Hoffenheim için oyuncu gözlemciliği yaparken, Avrupa'nın en iyi kalecisi aynı akademideydi. Koen Casteels ve Thibaut Courtois, Genk'te yeteneklerini inanılmaz bir seviyeye çıkardılar. 2010 yılında Courtois aklımızdaydı ve hızlı davrandık. Yoğun görüşmelerde bulunduk ve transferi için her şey iyi gidiyordu. Ancak ailesi, oğullarının öncelikle okulundan mezun olmasını istiyordu. Courtois bu dönemde mezuniyetiyle ilgili problemler yaşamaya başladı ve transfer gerçekleşmedi."