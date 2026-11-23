Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, Eindhoven maçı öncesinde basın toplantısına çıktı ve kulübü Real Madrid'in gelişimine tam güvenini yansıtan bir mesaj verdi.

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Courtois'nın maç öncesi basın toplantısındaki açıklamalarını aktaran Marca gazetesine göre file bekçisi, Kraliyet ekibinin son haftalarda kaydettiği gelişimi övdü.

Courtois, belirleyici anın Celta Vigo maçında oyuncuların devre arasının ardından gösterdiği tepki olduğunu belirtti ve bu dönüşümü büyük ölçüde teknik direktörü José Mourinho'nun müdahalesine bağladı.

Courtois, “Celta Vigo'ya karşı geçen maçta yaptığı şey” diyerek Mourinho'nun devre arasındaki konuşmasının maçın gidişatını değiştirmede temel etken olduğuna işaret etti.

Kaleci, takımın sezon başından bu yana kademeli bir gelişim gösterdiğini ve Roma karşısında yakalanan geri dönüşün, ekibin bir adım ileri gitmesine yardımcı olan belirleyici itici güç olduğunu açıkladı.

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Courtois, “Real Betis karşısında kaybetmeyi hak etmedik, Atlético Madrid karşısında ise kendimize daha fazla inanmamız gerekiyordu” dedi. Belçikalı kaleci ayrıca grubun Mourinho'nun fikirlerini artık daha iyi benimsediğini düşünüyor.

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Courtois, “Roma'daki geri dönüş bize o ekstra itici gücü verdi. O maç, bu dönüşümün gerçekleşmesinde belirleyici oldu” diye ekledi.

Courtois, 22 yaşından beri tanıdığı Portekizli teknik adamın geçirdiği değişimi de övdü.

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“Bence daha deneyimli hale geldi. İnsan yıllar geçtikçe değişiyor. Belki artık olaylara daha sakin yaklaşıyor. Takımla birlikteyken sakin, ama konuşması gerektiğinde net konuşuyor” dedi.

Kariyerimi Real Madrid'de bitirmek istiyorum

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Kişisel açıdan ise Belçikalı file bekçisi, Kraliyet kulübüyle uzun yıllar daha yoluna devam etme arzusunu gizlemedi.

“Hedefim kariyerimi burada, Real Madrid'de bitirmek” diye vurguladı.

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Courtois ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının getirdiği ek zorluğa da değindi, ancak takımın hedeflerinin hâlâ çok büyük olduğunun altını çizerek “Amacımız daha fazla kupa kazanmak” dedi.

Vinicius'un en iyi versiyonuna ihtiyacımız var

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Basın toplantısında öne çıkan isimlerden biri Vinicius oldu. Courtois, bazı performansları nedeniyle yeniden eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı oyuncuyu savundu.

Courtois, “Hepimiz birbirimizi destekliyoruz ve her oyuncuya yardım edeceğiz” dedikten sonra, sürekli olarak olağanüstü bir seviyeyi korumanın yalnızca Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerin başarabildiği bir şey olduğunu hatırlattı.

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“Tüm kupalar için mücadele etmek istiyorsak, Vinicius Junior'ın en iyi versiyonuna ihtiyacımız var” diye ekledi.

Belçikalı kaleci, Santiago Bernabéu tribünlerinden zaman zaman yükselen ıslıkları da anlayışla karşıladığını belirterek “Taraftar bizi izlemek için çok para ödüyor ve bunu yapmaya hakkı var” dedi.

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Kalecilik rolü hakkında konuşan Courtois, basın toplantısı salonunda gülümsemelere yol açan bir açıklama yaptı.

“Bazen gerçek anlamda kurtarış olmayan anlar oluyor. Beni karşılarında görüyorlar, ben de varlığımı hissettiriyorum ve sonra gol atamıyorlar” diyen Courtois, bir kalecinin rakip takımların forvetleri üzerinde yaratabileceği psikolojik etkiye dikkat çekti.

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Altın Top Ödülü

Son olarak Altın Top ödülü konusuna yeniden değinen Courtois, kalecilerin bu ödül için yarışırken karşılaştığı zorluktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Manuel Neuer'in ödülü kazanmaya yaklaştığı dönemi hatırlatan Courtois, Karim Benzema'nın ödülü kazanmasını anlayışla karşılasa da 2022'de daha iyi bir sıralama beklediğini itiraf etti.

“Bir kalecinin bu ödülü kazanması için nasıl bir sezon geçirmesi gerektiğini bilmiyorum. Arda, Jude, Kylian ve Vinicius'un olduğu bir takımdayken bana nasıl oy verebilirler ki?” dedi.