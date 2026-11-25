Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, salı akşamı PSV Eindhoven karşısında alınan 5-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından takım arkadaşlarını ayaklarının yere basması konusunda uyardı. Belçikalı kaleci, farklı skora rağmen ilk yarıdaki kötü performans nedeniyle takımının ciddi bir farkla geriye düşebileceğini vurguladı.

Reklam

Perisic'in sürpriz golünün ardından Real Madrid'den gol yağmuru

Real Madrid, ikinci yarıdaki etkili geri dönüşüyle PSV'yi farklı mağlup etti ve kusursuz karnesini korudu. İlk yarıda deneyimli Ivan Perisic'in penaltıdan attığı gol, Hollanda ekibine sürpriz bir devre arası üstünlüğü getirdi. Bunun üzerine Real Madrid teknik heyeti devre arasında üç oyuncu değişikliğiyle risk aldı. Bu hamle kısa sürede karşılığını verdi: Federico Valverde eşitliği sağladı, ardından devre arasında oyuna giren Jude Bellingham uzak mesafeden attığı müthiş golle maçı tersine çevirdi.

Oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Real Madrid'in yıldız hücum hattı, yorulan PSV savunmasını zor durumda bıraktı. Kylian Mbappe, ceza sahası içindeki golcülüğünü göstererek yakın mesafeden iki gol attı ve maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Beş gollü galibiyetin son golü ise Vinicius Junior'dan geldi. Hareketli bir maç çıkaran Brezilyalı kanat oyuncusunun iki yarıda da birer şutu direkten dönmüştü. Vinicius, maçın sonlarında soğukkanlı bir vuruşla golünü buldu ve farklı galibiyeti perçinledi.

İlk sekiz için gözler Arsenal maçında

Real Madrid devre arasında maçı çevirmeyi başarsa da Courtois, maç sonu değerlendirmesinde açık sözlüydü. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekizdeki yerlerini garantileyebilecek kritik Kuzey Londra maçına odaklanan kaleci, takımının zihniyetinde sık sık gördüğü bir soruna dikkat çekti. Son düdükten kısa süre sonra Ziggo Sport'a konuşan Courtois, NOS'un aktardığı açıklamasında Arsenal karşısındaki zorlu sınava değindi.

«Şimdi Arsenal'e gidiyoruz. Zor bir maç olacak. Orada kazanırsak ilk sekizde bitirmeyi büyük ölçüde garantilemiş oluruz. Özellikle havaya kapılmamamız önemli, çünkü bu sık sık yaşadığımız bir sorun» dedi Courtois.

Reklam Reklam

PSV karşısındaki tehlikenin ardından net uyarı

Courtois, ilk yarıda farkın açılmasını önlemek için birkaç kritik müdahale yapmak zorunda kaldı. Takımını maçta tutan bir dizi önemli kurtarışın ardından Real Madrid'in savunmadaki kırılganlığını açık sözlerle değerlendirdi . Belçikalı kaleci, Avrupa mücadelesi kızışırken takım arkadaşlarını bu tür özensiz hataları tekrarlama lüksleri olmadığı konusunda uyardı.

Courtois, «İlk yarımız iyi değildi» diye itiraf etti. «PSV birkaç net fırsat buldu. Rahatlıkla 0-3 geriye düşebilirdik. Devre arasında teknik direktör bizi kendimize getirdi. Bağırmadı ama bize ilk yarının görüntülerini gösterdi.»

Courtois, kupa beklentilerini frenledi

Kaleci, takımının istikrarsız performansına dikkat çekerek Real Madrid'in kupa kazanma ihtimali konusunda havaya kapılmayı reddetti. Real Madrid'in bir kez daha sonuna kadar gidip kupayı kaldıracak güce sahip olup olmadığı sorulduğunda Courtois, özgüvenli bir yanıt vermek yerine temkinli davrandı ve maç boyunca görülen belirgin tutarsızlığa işaret etti. «İkinci yarıdaki formumuzla evet, ilk yarıdakiyle kesinlikle hayır» diyerek sözlerini tamamladı.