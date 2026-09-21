"Courtois sessizliğini bozdu": Belçikalı file bekçisinden derbi şokunun ardından sürpriz mesaj

Real Madrid oyuncuları, başkent derbisinde Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmalarının ardından medyaya karşı sessizliğe büründü. Tüm oyuncular, karşılaşmada verilen hakem kararlarına yönelik takım içindeki büyük öfke nedeniyle maç sonrası medyaya herhangi bir açıklama yapmama kararı aldı.

İspanyol basını, Real Madrid'in oyuncularının medya karşısına çıkmasını tercih etmediğini belirtmişti. Bunun nedeni, oyuncuların öfkeli açıklamalarının hakem ve VAR ekibine yönelttikleri eleştiriler yüzünden olası cezalara yol açabileceği endişesiydi; özellikle de bitiş düdüğünün ardından soyunma odasındaki gerginlik açıkça belliydi.

Bu toplu sessizliğe rağmen Thibaut Courtois, "Instagram" hesabı üzerinden tavrını ortaya koymayı ihmal etmedi. Maçtan birkaç fotoğraf paylaşan Courtois, şu yorumu yazdı: "Derbiyi kaybetmenin ardından hayal kırıklığı içindeyiz, ancak geliştirmemiz gereken daha çok şey var ve daha fazla puan kaybetmemek için durumu telafi etmeliyiz. Hala Madrid."

Courtois mesajında, Real Madrid oyuncularının öfkesine neden olan hakem kararlarına doğrudan değinmedi; bunun yerine maç sonucundan duyduğu hayal kırıklığına işaret etmeyi seçti ve gelişmenin gerekliliğini, daha fazla puan kaybına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Real Madrid, Wanda Metropolitano Stadı'ndan hakem kararlarına öfkeli bir şekilde ayrılmıştı. Kulüp ise krizin şiddetini artırabilecek ya da takımı ek cezalara maruz bırakabilecek herhangi bir tepkiden kaçınmak için oyuncularını medya açıklamalarından uzak tutmayı tercih etti.