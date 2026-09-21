Courtois saklanmıyor: Real Madrid'in kalecisi taraftarın öfkesiyle tek başına yüzleşiyor

Real Madrid'in ezeli rakibi Atlético Madrid karşısında yıkıldığı, takımın oyuncularının çoğunun sahneden kaybolduğu bir gecede, Thibaut Courtois tam tersini yapmayı seçti. Sahada boy gösterdi, saha dışında konuştu ve diğerlerinin sessizliği tercih ettiği bir anda kulübünün taraftarlarının karşısına dikildi.

Belçikalı file bekçisi, başkent derbisinde Atlético Madrid'e 2-1 mağlup olunan karşılaşmada Real Madrid'in en iyi oyuncusu olduktan sonra dikkat çeken çıkışını sürdürdü.

Courtois, "SofaScore" sitesinden 8.6 puan alarak hem Real Madrid'in hem de maçın tamamının en iyi oyuncusu oldu; takımını tehlikeli pozisyonlardan kurtardı ve maçın büyük bölümünde takımın çöküşüne rağmen varlığını korudu.

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Ancak Courtois'nın parlaklığı sahanın sınırlarında kalmadı. Real Madrid oyuncuları, kulübün talimatları doğrultusunda karışık bölgede basına konuşmaktan kaçınıp mağlubiyetin ardından hiçbiri sosyal medya hesaplarında herhangi bir mesaj paylaşmazken, Courtois istisna oldu.

Belçikalı kaleci, Wanda Metropolitano Stadı'na gelen Real Madrid taraftarlarına yöneldi; onları selamlamaya ve alkışlamaya özen gösterdi, ardından kulüp armasını öptü. Bu görüntü, takıma olan bağlılığını ve içinde bulunduğu duruma dair üzüntüsünü yansıttı.

Yıkılışın ardından tek mesaj

Courtois bununla da yetinmedi; mağlubiyetin ardından taraftarlara mesaj gönderen tek Real Madrid oyuncusu oldu. Sosyal medya hesaplarından şunları yazdı: "Ortadaki şeyler bizi hayal kırıklığına uğrattı, ama elimizde olan, daha fazla puan kaybetmemek için gelişmek. Hala Madrid."

Real Madrid'in derbide ezeli rakibine mağlup olmasının ardından zor bir zamanlamada gelen bu mesaj, takım üzerindeki baskıyı artırdı. Courtois yalnızca kişisel mesajıyla değil, kulüple bir başka etkileşimde de adını duyurdu.

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İspanyol "AS" gazetesine göre, Belçikalı kaleci, Denzel Dumfries ile birlikte, Real Madrid'in "Instagram" üzerindeki paylaşımını beğenen tek oyuncu oldu. Söz konusu paylaşım, kulübün derbiyi etkilediğini düşündüğü hakem hatalarına değindiği bir maç değerlendirmesi içeriyordu. Paylaşımın başlığı ise açıktı: "Kötü hakemlik derbiyi belirledi."

Böylece Courtois, derbi gecesinden takım arkadaşlarının çoğundan farklı bir görüntüyle çıktı; saha içinde en iyisi, saha dışında en görünür olanı ve takımın sessizliğinin arkasına saklanmak yerine taraftarların karşısına çıkmayı seçen oyuncu oldu.