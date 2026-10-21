Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, kraliyet takımının oyuncularının yıldızlarını takip eden söylentiler ve tartışmalı teorilerle nasıl başa çıktığını ortaya koyan ilginç açıklamalarda bulundu. Ayrıca Kylian Mbappé'nin Ballon d'Or kazanmayı hak edip etmediği tartışmasına da dahil oldu.

"DAZN Belçika" kanalına verdiği bir röportajda Courtois, gerçek oyuncu yerine Vinicius Junior'a benzeyen birinin varlığına dair dolaşan teoriyle ilgili bir soru aldı ve gülerek kararlı bir şekilde yanıtladı: "Elbette, o gerçek Vinicius."

Konu Brezilyalı yıldızla sınırlı kalmadı; Belçikalı kaleci, son dönemde tartışma yaratan "diktatör" ifadesiyle Mbappé'nin nitelendirilmesine karşı Real Madrid oyuncularının tepkisini de ortaya koydu ve meselenin takım içinde bir alay ve şaka malzemesine dönüştüğünü vurguladı.

Courtois, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Diktatör Mbappé mi? Buna gülüyoruz ve bazen soyunma odasında bunu bir şarkı şeklinde söylüyoruz." Bu sözlerle oyuncuların bu tür nitelendirmelere dışarıdaki tartışma ortamından uzak, neşeli bir ruhla yaklaştığına işaret etti.

Gelecek maçlar RMA Şampiyonlar Ligi 15:00 RBL

Courtois, Mbappé ile Yamal'ın Ballon d'Or mücadelesine dair tutumunu netleştirdi

Şakalardan uzaklaşarak Courtois, Fransız takım arkadaşının Ballon d'Or yarışındaki şanslarını savundu ve Mbappé'nin bireysel düzeyde en iyi olduğunu değerlendirdi. Ancak takım kupalarının yokluğunun, özellikle Lamine Yamal'ın Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile ortaya koyduğu seçkin sezonla birlikte, şanslarını etkileyebileceğini de kabul etti.

Real Madrid kalecisi şöyle açıkladı: "Bence bireysel düzeyde Kylian'dan daha iyi bir oyuncu yoktu, ancak maalesef takım düzeyinde hiçbir şey kazanamadık."

Courtois, iki yıldız arasındaki karşılaştırmaya Dünya Kupası düzeyinde de değindi ve kendi bakış açısına göre Yamal'ın diğer vesilelerde gösterdiği aynı seviyeyi sergilemediğini, ancak Dünya Kupası'nı kazanmasının yanı sıra Barcelona ile İspanya Ligi'ni de kazanarak ve iyi bir yıl geçirerek takım başarılarından faydalandığını belirtti.

Bu bağlamda şunları söyledi: "Bana göre Lamine Yamal, beklenenden biraz daha düşük bir Dünya Kupası ortaya koydu, ancak dünya şampiyonu oldu, Barcelona ile ligi kazandı ve iyi bir yıl geçirdi."

Buna karşılık Mbappé, Fransa Milli Takımı ile turnuvayı dördüncü sırada tamamladı, ancak Dünya Kupası gol kralı oldu. Bu da Courtois'ın bakış açısına göre Fransız yıldızın bireysel üstünlüğü savını güçlendiriyor ve Ballon d'Or yarışındaki en önemli ölçüt konusundaki tartışmayı yeniden açıyor: Bireysel performans mı, yoksa takım kupaları mı?