Thibaut Courtois, AEK Atina karşısında Real Madrid'in geri dönüşünde belirleyici bir rol oynadı. İlk yarıda yaptığı üç kritik kurtarışla takımını ayakta tutan Belçikalı kaleci, ardından takımının karakterinden ve son anlara kadar mücadele etme kabiliyetinden söz ederek, galibiyete olan inancın kraliyet kulübünün kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Real Madrid, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında AEK Atina karşısındaki geriye düşmesini 3-2'lik bir son dakika galibiyetine çevirdi.

Belçikalı kaleci üstün bir performans sergiledi ve maçın ilk bölümlerinde Real Madrid'in maçın içinde kalmasının en önemli nedenlerinden biri oldu. Ardından takım arkadaşları sonucu çevirmeyi ve takımı Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlama yarışında tutan önemli bir galibiyet almayı başardı.

Courtois, karşılaşmanın zorluğu hakkında, "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk, çünkü rakip çok yoğun bir oyun ortaya koyuyor, ayrıca stattaki atmosfer de muhteşemdi. İlk 15 dakika boyunca üzerimize sert bir baskı kurdular."

Yeni bir gol yemelerinin ardından Real Madrid'in verdiği tepkiden söz ederek şöyle ekledi: "İkinci golü atmaya çalıştık ama başaramadık, sonra onlar gol attı. Buna rağmen tepkimiz iyiydi ve 2-2'lik beraberlik golünü kısa sürede atmayı başardık."

Belçikalı kaleci, Real Madrid'in skoru geri çevirme kabiliyetinin kulübün karakterini yansıttığını vurguladı ve Roma karşısında yaşananları örnek göstererek şunları söyledi: "Sona kadar inanmak bu kulübün DNA'sıdır, bu çok güzel bir şey, tıpkı Roma karşısında yaşandığı gibi."

Courtois, son 16 turuna doğrudan yükselme mücadelesinde üç puanın önemine değinerek, Real Madrid'in yeni sistemle geçen ilk iki sezonda bunu başaramamasının ardından bu kez lig aşamasını ilk sekiz içinde tamamlamayı hedeflediğini açıkladı.

Şöyle açıkladı: "Bunlar son derece önemli galibiyetler. Teorik olarak kazanmanız gereken bir maç ama ilk sekiz sıra için verilen mücadeleyi sürdürmek adına önemli. Geçen iki sezon ilk sekiz içinde yer alamadıktan sonra, kazanmak ve bu yarışta kalmak zorundayız."

Real Madrid, lider Paris Saint-Germain'in averajla gerisinde 12 puanla ikinci sırada yer aldı.

Courtois ayrıca Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius Junior'a bir destek mesajı gönderdi ve savunmada yığınak yapmaya dayalı takımlar karşısında forvetlerin yaşadığı zorluklara rağmen tüm takımın onun yeteneklerine olan güvenini vurguladı.

Şunları söyledi: "Takımın tamamı ona güveniyor ve denemeye devam etmesi gerekiyor. Rakip iyi savunma yapıyor ve karşısına iki ya da üç oyuncu dikiyor, bu ne onun için ne de Yan Diomande ya da Kylian Mbappe için kolay. Vinicius'a güveniyoruz ve rekabet önemli."