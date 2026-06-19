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Courtois, Real Madrid'i sevindirdi: İspanyol medyasının %80'i "yalan söylüyor"

Transfers
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Belçika - İran
Belçika
İran
Dünya Kupası
T. Courtois
İspanya
Belçika
İran
ABD

Mısır’a yöneltilen eleştirilere şaşırdı

Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda ülkesinin milli takımının İran ile oynayacağı maç öncesinde, İspanya’nın Real Madrid takımında futbol kariyerini sonlandırmak istediğini vurguladı ve Belçika ligine geri döneceğine dair söylentileri yalanladı.

Kortua basın açıklamalarında şunları söyledi: “Belçika’da tekrar oynamayı düşünmüyorum. Belçika Ligi benim için biten bir dönem; hedefim kariyerimi Real Madrid’de sonlandırmak.”

"Kırmızı Şeytanlar"ın kalecisi, İran milli takımının kısıtlı kadrosuna rağmen bu takımı hafife almamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "İran, Yeni Zelanda karşısında iyi bir performans sergileyen tehlikeli bir takım. Tamamen hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Courtois, Belçika’nın Mısır karşısındaki performansına yönelik olumsuz değerlendirmeleri eleştirerek şöyle konuştu: “Belçikalıların maçımızı nasıl değerlendirdiğini anlamadım. Bu turnuvada pek çok sürpriz yaşandı ve çok sayıda hatalı pasla kendimize zarar verdik.”

Kurtua, galibiyetin ve grubu birinci sırada bitirmenin önemine dikkat çekerek, “Seyahat mesafesini azaltmak ve Seattle’da kalmak, bu da hem oyunculara hem de ailelerine fayda sağlar” dedi ve takımın Rusya Dünya Kupası’ndaki sık seyahatlerden çektiği sıkıntıları hatırlattı.

Dünya Kupası
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Belçika
BEL
İran crest
İran
IRN

Ayrı bir bağlamda Courtois, İspanyol medyasını eleştirerek, “Yazılanların %80’i yalan ve bu durum oyunculara zarar veriyor” dedi. Buna karşılık, NBA ve NFL gibi Amerikan spor dallarındaki oyuncuların iş ahlakını överek, “Futbolcular onlardan ders alabilir” görüşünü dile getirdi.

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