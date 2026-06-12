Courtois: Real Madrid benim yerime birini arayacak... Mourinho da Chelsea'deyken beni kışkırtıyordu

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, kulübün bir gün kendisinin yerine geçecek bir isim aramaya başlayacağını vurgularken, aynı zamanda futbol kariyerini Santiago Bernabéu'da sonlandırmak istediğini de dile getirdi.

Tebo Courtois, Belçika milli takımıyla düzenlediği basın toplantısında geleceği hakkında şunları söyledi: "Real Madrid'de, 30 yaşına ulaşır ulaşmaz sözleşme her yıl yenilenir. Bu yüzden bu konuda tamamen rahatım. Şu anda sergilediğim performansı sürdürürsem, sözleşme yenilemesi sorun olmayacaktır. Ancak Real Madrid seçkin bir kulüp ve bir noktada benim yerime geçecek birini de düşünmeleri gerekecek. Benim için ideal seçenek, kariyerimi Madrid'de sonlandırabilmektir."

Belçikalı kaleci, Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun göreve gelmesinden de bahsederek şunları söyledi: "Xabi Alonso da geçen yıl sözleşme imzaladıktan sonra beni aradı. Ayrıca, şu anda tüm oyuncular temel olarak Dünya Kupası'na odaklanmış durumda; kulüp de bunu göz önünde bulunduruyor."

Courtois, Chelsea'de birlikte olağanüstü performanslar sergilediği Portekizli teknik direktörle olan ilişkisini şöyle açıkladı: "İlişkimizde bazen bazı anlaşmazlıklar yaşandı (güler). Örneğin, önceki maçta Aston Villa'ya karşı kanattan iki ortalama yaptığım için Everton maçında beni yedek kulübesine oturttu. Bu, beni kışkırtmak için kullandığı bir yöntemdi. Ertesi hafta, West Ham maçında kaleye döndüm ve beş ya da altı kritik kurtarış yaptım. Mourinho çok doğrudan bir teknik direktör ve ben de öyleyim. Bu yüzden ilişkimiz her zaman çok iyiydi."

Courtois, daha önce futbolu bırakmaya çok yaklaştığını da açıklayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Çapraz bağım yırtıldığında, geleceği düşünmeye başladım çünkü o dinlenme dönemlerinin bana güç verdiğini hissettim. Örneğin, iki hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde dört önemli maç oynamak gibi bir baskı yoktu. Vücudumu iyileştirmek için spor salonuna gidebiliyordum. Eski milli takım teknik direktörü tarafından kadroya çağrılmadığımda bile, o dönemlerde iyi bir şekilde iyileştiğimi fark ettim."