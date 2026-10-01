Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, ezeli rakip Barcelona'nın oyuncularından biri olan Brezilyalı yıldız Raphinha'yı övmekten çekinmedi.

Courtois, Raphinha'nın sezona güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen çoğu zaman hak ettiği takdiri görmediğini düşünüyor. Brezilyalı oyuncu, 8 maçta 14 gol kaydetti; bunların arasında üst üste iki maçta birer hat-trick de yer alıyor.

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Courtois, "Radio Estadio Noche" programında şunları söyledi: "Onu (Raphinha'yı) çok seviyorum. Barcelona için vazgeçilmez bir oyuncu. Her zaman hak ettiği takdiri görmüyor ama takım için kilit bir oyuncu."

Raphinha, iki takımın son karşılaşmasında, İspanya Süper Kupası'nda belirleyici bir rol oynamıştı. Barcelona'nın Real Madrid'i 3-2 yendiği maçta iki gol kaydetmişti.

Ezeli rakip karşısında alınan son kötü sonuçlara rağmen Courtois, Real Madrid ile kupa toplamaya devam etme konusunda kararlı. Belçikalı kaleci şöyle konuştu: "Son 15 yılda birçok kupa kazandık. Bu kadar kupayı yeniden kazanma arzumuz çok büyük. Real Madrid senden bunu ister ve buraya her girdiğimizde her gün gördüğümüz şey de budur."

Courtois ayrıca, daha önce İngiltere'de birlikte çalıştığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalışmasını da övdü ve tecrübeli teknik adamın geçmişe kıyasla "daha sakin" hale geldiğini belirtti.

Belçikalı kaleci, Mourinho hakkında şunları söyledi: "Chelsea'deki gibi iyi. Belki farklı fikirlerle, çünkü o günden bu yana futbol gelişti. Günlük hayatında ve basın karşısında daha sakin olduğunu düşünüyorum. Ama sahada ve toplantılarda hâlâ baskı yapıyor ve düşündüğünü insanların yüzüne söylemeye devam ediyor."



