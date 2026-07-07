Courtois öfkeyle patladı: Bize saygısızlık ettikleri için Amerikalıları cezalandırdık

Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ülkesinin ABD’yi 4-1 mağlup etmesinin ardından öfkeyle patladı ve bu galibiyeti “ABD’nin saygısızlığına verilen bir ceza” olarak nitelendirdi; ateşli açıklamalarında ev sahibi takımın genel performansını eleştirdi.

Maçın atmosferi, Başkan Donald Trump’ın açık müdahalesi sonucu Folarin Balugun’a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesiyle ilgili tartışmalarla gölgelendi, ancak ABD milli takımının yıldız oyuncusu, Belçika’nın ezici hücum karşısında hiçbir şans bulamadı.

“Kırmızı Şeytanlar”ın çoğu oyuncusu maç sonrası nispeten sakin açıklamalarda bulunurken, Courtois her zamanki gibi karışık bölgede patladı ve “Son birkaç gün içinde bize gösterdikleri saygısızlık nedeniyle Amerikalıları cezalandırdık” dedi.

Real Madrid kalecisi bununla yetinmedi, ABD milli takımının genel seviyesini de sert bir dille eleştirdi: “Bunu okudum ve biraz güldüm. ABD’de bir heyecan yaratmak istemelerini anlıyorum, ancak bugün, ABD’den daha iyi bir kadroya sahip olan Senegal’i yendiğimiz zamankinden daha fazla galibiyete güveniyordum.”

Courtois, Cuma günü Los Angeles’ta İspanya ile karşılaşmaya hazırlanan Belçika’nın hedeflerine atıfta bulunarak, kendinden emin bir şekilde şunları ekledi: “Hedefimiz çeyrek finale çıkmaktı; bunun ötesindeki her şey ek bir kazanç olacaktır.”

Courtois daha önce şöyle demişti: “Son günlerde hafife alındık. Bazıları ABD’nin bizi kolayca yeneceğini ve artık eskisi gibi bir takım olmadığımızı söylüyordu. Bence bugün iyi bir takım olduğumuzu kanıtladık.”