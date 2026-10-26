"Courtois'nun yokluğuna kimse ağlamadı": Lunin, acil durumların süper kahramanı olarak kendini kanıtlıyor

Bir basın raporu, bugün pazartesi, Real Madrid kalecisi Andriy Lunin'in dün oynanan ve kraliyet ekibinin 2-1 kazandığı Barcelona maçında sergilediği performansı övdü.

Dün, Thibaut Courtois'nın hastalığı nedeniyle maça çıkamayacağının kesinleşmesinin ardından Lunin'in oynatılmasına karar verildi; bu durum Real Madrid taraftarlarını endişelendirmişti.

Ancak Lunin, Real Madrid'in galibiyetiyle sona eren maçta üstün bir seviye ortaya koydu ve dikkat çeken bir kişilikle sahaya çıktı.

"Marca" gazetesi şöyle yazdı: "Real Madrid kulübüne özel sayfalarda, yedi gün yirmi dört saat süper kahramanlar bölümünde Andriy Lunin'in adını ve telefon numarasını bulacaksınız."

Gazete sözlerini şöyle sürdürdü: "Thibaut Courtois ateşli ve keyifsiz bir şekilde Valdebebas'a geldiğinde, bu durum Barcelona'ya gitmesine engel olunca, Mourinho Ukraynalıya bir mesaj göndererek eldivenlerini ve iş kıyafetlerini giymesini ve özel bir görev için hazırlanmasını istedi: Clasico'da ilk on birde yer almak."

Ve ekledi: "Lunin bu görevde harikalar yarattı. Raphinha'nın golüne rağmen, Ukraynalı kalecinin Camp Nou'daki performansı tarihiydi ve Gerard Martín'in şutuna yaptığı inanılmaz kurtarışla Real Madrid'i kurtararak büyük övgü topladı."

Bu olağanüstü kurtarışıyla ilgili şöyle konuştu: "Nuno'nun (kaleci antrenörü) şu sözünü seviyorum: İyi antrenman, çünkü mesele günlük çalışmayla ilgili."

Mourinho'nun Clasico sonrası ilk sarılması

"Bana zaten iki soru sordunuz ve ikisi de Lunin'le ilgili değildi, ama burada Lunin'in hataları yüzünden kaybetseydik, ilk soru onun hakkında olurdu", diye şaka yaptı Mourinho basın toplantısında; ardından Martínez Munuera bitiş düdüğünü çalar çalmaz koşup kalecisine sarıldı.

Real Madrid teknik direktörü yedek kalecisini överek şöyle dedi: "Ona söylediğim tek şey, yedek kulübesinde oturmak için antrenman yapmadığıydı. Çok sakin ve dengeli bir maç oynadı. Dünyanın en iyi kalecisine sahibiz, ama bugün Thibaut'nun oynamamasına hiçbirimiz üzülmedik. Takım, zor zamanlarda bile son derece kenetlenmiş durumda."

Onun meydan okumanın üstesinden gelme ve kritik anlarda bir süper kahramana dönüşme yeteneği, takım arkadaşlarının bile hayranlığını kazanıyor. Valverde şöyle dedi: "Lunin'in bugün yaptığını ve her gün yaptığını anlatacak kelime yok. Doğru, Thibaut'nun varlığı nedeniyle daha az dakika oynuyor, ama her zaman pozitif bir ruhla elinden gelenin en iyisini yapıyor ve bu da sırası geldiğinde hazır olduğunu gösteriyor."

Ayrıca Clasico maçlarında bir uğur sayılıyor. Camp Nou'da oynanan maç, onun Barcelona'ya karşı beşinci maçıydı ve bunların dördünü kazandı.