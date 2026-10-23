Barcelona'nın yıldızı Raphinha, favori sahnelerinden biri haline gelen El Clasico'da bulduğu özgüvenle Real Madrid karşısına çıkıyor.

Marca gazetesi, Raphinha'nın baş rolü hak etmesini sağlayan pek çok veriye dayanarak, Real Madrid'e karşı yeni bir mücadeleye hazırlandığını aktardı.

Raphinha'nın Real Madrid karşısında oynadığı son 6 maç Barcelona'nın galibiyetiyle sonuçlandı ve bu süreçte 7 gol kaydetti.

Raphinha, Real Madrid ile, özellikle de kaleci Thibaut Courtois ile nasıl baş edeceğini biliyordu. Bu seride attığı gollerin çoğu, Belçikalı kalecinin ağlarına geldi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Brezilyalı oyuncunun hızı, bireysel mücadelelerdeki sertliği ve boşlukları kolaylıkla değerlendirebilmesi, Real Madrid savunmasına büyük zararlar verdi. Konu yalnızca istatistiklerle de sınırlı değil; zira kanat oyuncusu, El Clasico maçlarını okumayı iyi bildiğini ve kendisini belirleyici bir oyuncu kılacak yolu nasıl bulacağını bildiğini kanıtladı.

Raphinha'nın Real Madrid karşısındaki üstün siciline, bu maça gelirken ulaştığı seviye de ekleniyor. Brezilyalı yıldız şu anda La Liga gol krallığı sıralamasının başında yer alıyor ve Kylian Mbappe'nin önünde bulunuyor; bu da onun en önemli hücum tehlikesi kaynaklarından biri olarak konumunu güçlendiriyor.

Raphinha'nın hâlâ sakatlıktan toparlanma aşamasında olmasına rağmen, özgüven, verimlilik ve etkili varlığı bir arada barındıran bir dönemden geçiyor; bunlar da Barcelona'nın bu derece zor bir maça çıkmak için ihtiyaç duyduğu 3 unsur.

Raphinha, Paris Saint-Germain karşısında yokluğunun ardından mücadelelere döndü, ancak hâlâ oyun ritmini yeniden kazanmaya ihtiyacı olduğu izlenimini bıraktı.

Dönüş önemliydi, ancak aynı zamanda sabırlı olmayı da gerektiriyordu. Zira oyuncu, en patlayıcı versiyonunu ortaya koymak için gereken sürekliliği ve performansında fark yaratmaya alışık olduğu uygulama hızını geri kazanma konusunda eksikti.

Yine de o maça, tam hazır konumunu geri kazanma yolunda atılan ilk adım olarak bakmak gerekir.