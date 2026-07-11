Courtois'nın yeni sezonun başlangıcına ilişkin tutumunun belirlenmesi

Tibo Courtois, dün gece İspanya’nın Mikel Merino’nun son dakikalarda attığı golle (2-1) Belçika’yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesiyle gündemin odağı haline geldi. Gol, Real Madrid kalecisi Courtois'nın maç sırasında sakatlanmasının ardından ikinci yarının ortasında onun yerine geçen kaleci Sen Laminz'in yaptığı bir kurtarma hatasından kaynaklandı.

Laminz’in hatası Belçika’ya pahalıya mal oldu; İspanya ise az farkla önde kalmayı başardı. Real Madrid için işleri daha da kötüleştiren ise, Courtois’nın bu yeni sakatlık nedeniyle 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalabileceği yönündeki haberler oldu.

Ancak “Mundo Deportivo” gazetesine göre, şu anda dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Courtois, bir kas problemi yaşadı ve bu durum, gelecek sezonun başlangıcında forma giyemeyeceği endişelerini doğurdu.

Andrei Lunin, en azından gelecek sezonun ilk aşamalarında Real Madrid’in as kalecisi olmaya adaydı, ancak habere göre Courtois zamanında sahalara dönebilecek ve önümüzdeki ay başlayacak sezonda Real Madrid ile ilk maça çıkabilecek.

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Kraliyet Kulübü’nün sezonu 17 Ağustos’ta Real Sociedad ile oynayacağı maçla başlaması planlanıyor, ancak kulübün bazı oyuncularının Dünya Kupası yarı finaline kalması nedeniyle bu maçın ertelenmesi bekleniyor.

Bu durum, José Mourinho’nun göreve gelmesinin ardından savunma gücünü güçlendirmek isteyen Real Madrid için büyük bir destek niteliğinde.

Real Madrid, yaz transfer döneminde üç oyuncuyu kadrosuna katarak savunmasını zaten güçlendirmişti; Mourinho ise bir stoper daha transfer etmeyi hedefliyor. Courtois gibi bir kaptanın varlığı, daha önce birlikte oynamamış oyunculardan oluşan ve tamamen yeni bir görünüme kavuşacak savunma hattına daha fazla güven katacaktır.

Liderlik özelliklerinin yanı sıra, Courtois kaleci pozisyonunda çok ihtiyaç duyulan kaliteyi de beraberinde getiriyor; her ne kadar yedek kaleci Lunin de fena bir performans sergilememiş olsa da.

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