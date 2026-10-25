Andriy Lunin, Real Madrid'in beklenen Barcelona maçı öncesinde koşulların hesaplarda zorunlu bir değişikliğe yol açmasının ardından, herhangi bir kalecinin oynayabileceği en zor karşılaşmalardan birinde yeteneklerini kanıtlamak için yeni bir fırsatla karşı karşıya buluyor kendisini.

Real Madrid, bugün pazar günü, Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'nın El Clasico'da yer almayacağını açıkladı. İspanya La Liga'nın onuncu haftası kapsamında oynanması planlanan karşılaşmaya grip belirtileri nedeniyle çıkamayacak olan Courtois'nın yerine maç kadrosuna Ilya Voloshyn dahil edildi.

Courtois'nın yokluğuyla birlikte tüm gözler, Barcelona karşısında Camp Nou'da beyazlı takımın kalesini koruması beklenen Ukraynalı kaleci Lunin'e çevrilmiş durumda. Bu, Lunin'in Katalan rakibe karşı daha önce oynadığı karşılaşmalardan farklı bir sınav olacak.

Barcelona karşısında 4 maç

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Transfermarkt sitesinin verilerine göre Lunin, Real Madrid forması altında Barcelona karşısında 3'ü İspanya La Liga'da, 1'i İspanya Süper Kupası'nda olmak üzere 4 maç oynadı.

Ukraynalı kaleci 3 galibiyete karşılık 1 mağlubiyet aldı ve bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. Bu, beklenen El Clasico öncesinde ona sonuçlar açısından olumlu bir sicil kazandıran bir bilanço.

Madrid ve Suudi Arabistan'da galibiyetler, bir de aşağılayıcı bir yenilgi

Lunin'in Barcelona karşısındaki maçları İspanya La Liga'da 16 Ekim 2022 tarihinde, Real Madrid'in 3-1 kazandığı karşılaşmayla başladı. Ardından Ukraynalı kaleci, 21 Nisan 2024 tarihinde beyazlı takımın 3-2'lik galibiyetiyle sona eren El Clasico'da yeniden sahne aldı.

14 Ocak 2024 tarihindeki İspanya Süper Kupası finalinde ise Lunin, Real Madrid'in geleneksel rakibini 4-1 yendiği büyük zaferde yer alarak dört karşılaşmadaki üçüncü galibiyetini elde etti.

Tek mağlubiyet ise 26 Ekim 2024 tarihinde, Real Madrid'in kendi sahasında Barcelona karşısında 4-0'lık bir skorla düştüğü maçta geldi.

Camp Nou, Lunin için yeni bir meydan okuma

Bugünkü karşılaşma Ukraynalı kaleci için ek bir meydan okuma taşıyor; zira Barcelona karşısında yer aldığı dört maçın tamamı Camp Nou dışında oynandı: Üçü Santiago Bernabeu'da, biri de Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası finalinde.

Böylece bugünkü karşılaşma, Lunin için Katalan takım karşısındaki olumlu sonuç sicilini korumaya çalışırken Barcelona'nın sahasının atmosferinde yeni bir sınav verme fırsatı olacak.

İki takımın İspanya La Liga puan cetvelindeki durumu göz önüne alındığında görevin önemi daha da artıyor; Barcelona maça 27 puanla lider olarak girerken, üçüncü sıradaki Real Madrid 21 puana sahip. Bu da zirve yarışında El Clasico'ya ayrı bir önem kazandırıyor.