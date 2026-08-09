Courtois, Mourinho'nun "beklenmedik" kararını övdü: Herkesin alışkın olduğunun tersini yaptı

Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, İspanya'ya karşı oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçında sakatlanarak oyundan çekilmek zorunda kaldığı sakatlığından tamamen iyileştiğinden emin olmak amacıyla belirlenen tarihten önce Real Madrid ile bireysel antrenmanlara döndü. Öte yandan yeni teknik direktörü José Mourinho'nun sert yönetim tarzını övdü ve bunu galibiyetlere ulaşmak için "doğru yol" olarak nitelendirdi.

Courtois, Real Madrid'in televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, geçtiğimiz cuma günü antrenmanlara erken döndüğünü, takım arkadaşları Ferencvaros maçının ardından izin yaparken kendisinin bugün pazar günü bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı ve takımla birlikte antrenmanlara katılmadan önce tam fiziksel hazırlığından emin olmak istediğini vurguladı.

34 yaşındaki milli kaleci şunları söyledi: "Sakatlık nedeniyle, takıma katılmadan önce bireysel antrenmanla tamamen iyi olduğumdan emin olmak istediğim için biraz erken döndüm. Bugün kalede antrenman yaptım, çok iyi hissettim ve geri dönmenin büyük mutluluğunu yaşadım."

Yeni teknik direktörüne yönelik dikkat çeken bir övgüde Courtois, Mourinho'yu disiplin talep eden ve bireysel oyunculardan çok takımı önceleyen "son derece sert bir teknik direktör" olarak tanımladı ve bu özelliklerin kazanmak için gerekli olduğunu vurguladı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Harika bir teknik direktör ve kişiliği son derece sıcak. Gerçeği olduğu gibi söylüyor, onda hoşuma giden de bu. Bence bu, izlememiz gereken yol."

Courtois'yı Mourinho'ya İngiliz kulübü Chelsea'de yaşadıkları başarılı bir çalışma geçmişi bağlıyor; orada birlikte İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanmışlardı.

Belçikalı kaleci, Portekizli teknik direktörün yönetimi altında yeniden oynamaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Onunla güzel anılarım var, birlikte iyi çalışmayı ve burada harika yıllar geçirmeyi umuyoruz."

Courtois, Mourinho'nun hazırlık döneminde oyunculara yeterli dinlenme aralıkları verme kararını övdü ve bunun uzun ve yorucu bir sezonda erken sakatlıkları önlemedeki önemine dikkat çekti.

Şunları söyledi: "Sert bir başlangıç yaparsak, erkenden sakatlıklarla karşılaşırız. Uzun süre ara vermediğimiz için formumuzu hızlıca geri kazanacağız ve iyi olacağız."

Milli kaleci, açıklamalarını gelecek sezon şampiyonluklar kazanmaya yönelik kişisel hırsını ve takımın hedefini vurgulayarak tamamladı: "Takım, taraftarlar ve kulüp için yeniden kazanmamız önemli. Yarın antrenman için hazır olacağım." Ayrıca bu yıl geç sona eren Dünya Kupası'nın ardından Mourinho'nun yeni oyuncuları uyumlaştırmada karşılaştığı zorluğa değindi.