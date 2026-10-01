Courtois: Manchester City rekabeti bozdu, Mbappe bu yüzden Ballon d'Or'u hak ediyor

Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois, hakem tartışmaları, Manchester City'nin mahkumiyeti ve Negreira davası hakkında konuşarak Ballon d'Or için adayını seçti.

Thibaut Courtois, mevcut milli maç arası döneminde Valdebebas'ta kaldı; Belçikalı kaleci, Dünya Kupası'nın ardından milli takım görevlerinden izin alıp Real Madrid'e odaklanmak için bir anlaşmaya varmıştı.

Belçikalı oyuncu, Onda CeroOnda Cero radyosuna verdiği röportajda kulüpteki mevcut durum ve diğer birçok konu hakkında konuştu.

Hakemleri çevreleyen tartışmalar hakkında şunları söyledi: "Herhangi bir manipülasyon ya da benzeri bir şey olduğunu düşünmüyorum, o kadar şüpheci değilim. Başka sahalarda düdük çalınan hatalar var, ama onlar bunları bizim lehimize değil, tam tersine aleyhimize sayıyorlar."

Sözlerine şöyle devam etti: "İnsanın 'anlamıyorum' dedirten şeyler var; bize durumu açıklamaya geliyorlar, sonra bir sonraki hafta tam tersini yapıyorlar."

Barcelona'nın itham edildiği Negreira davasıyla ilgili ise şunları açıkladı: "Herkes Negreira davasındaki kararı bekliyor, bu çok ciddi bir dava."

Ballon d'Or ödülü için adayına ilişkin olarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Mbappe'ye gitmeli; herkes onun hızına ve gollerine hayran. Ballon d'Or, en çok kupa kazanana değil, en iyi oyuncuya verilmeli. Bu mantığa göre, iki yıl önce onu Carvajal kazanmalıydı."

En öne çıkan rakipler konusunda Courtois şöyle devam etti: "Raphinha'ya gerçekten hayranım, takımı için çok önemli bir oyuncu, çok sayıda gol atıyor, belki de hak ettiği takdiri görmüyor. El Clasico'da onu durdurmalıyız."

Courtois, Manchester United'ın mahkumiyetine ilişkin şu yorumu yaptı: "Manchester City'nin sonunda yaptığı şey rekabeti bozmaktı; belki de sahip oldukları bazı oyuncularla sözleşme yapamazlardı..."

Ardından ailesinden söz ederek şunları söyledi: "Oğlum Real Madrid'in altyapı takımında oynuyor, forvet ve büyük ölçüde Mbappe'ye benziyor; ayrıca kaleci olarak oynamayı da seviyor, ama karşılaştırmalardan kaçınmak için bunu yapmamasını tercih ederim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Oğullarının yeni Cristiano olduğunu düşünen ve ona çok fazla baskı yapan babalar var... Öyle ki bazı çocuklar on altı yaşında futbolu bırakıyor; çocuklar sahadaki vakitlerinin keyfini çıkarmalı."