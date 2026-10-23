Penders, Londra derbisinde Premier League'deki ilk 11 maçına çıkmaya hazırlanıyor
Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, 20 yaşındaki kaleci Mike Penders'in cumartesi günü Stamford Bridge'de Tottenham Hotspur'a karşı oynanacak Londra derbisinde ilk 11'de sahaya çıkmaya hazır olduğunu doğruladı. Penders, çene sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen ve operasyonu başarılı geçen birinci kaleci Emiliano 'Dibu' Martinez'in yerine geçecek.
Alonso, son dönemdeki kupa maçlarında ve sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda etkileyici performanslar sergileyen Penders'e tam güven duyduğunu söyledi.
Chelsea, üst üste üçüncü Premier League galibiyetini almak için Tottenham'ı konuk edecek.
Alonso, Courtois'nın genç kaleci hakkındaki görüşünü açıkladı
Penders'in potansiyelinden söz eden Alonso, genç Belçikalının fiziksel ve teknik özellikleri hakkında Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'ya danıştığını açıkladı. Alonso, “Sadece aynı ülkeden olmaları değil, boyları açısından da çok sayıda [benzerlik] var. İkisi de sol ayaklı ve hava toplarında üstün” dedi.
“Thibaut ile de konuştum... Kendisi de Mike'la benzerlikler gördüğünü söyledi.”
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İspanyol teknik direktör, “Ona yardım etmeli, destek olmalıyız ama kesinlikle hem bugün hem de gelecek için bir kaleci” diye ekledi.
Martinez, sakatlığına rağmen Penders'e destek oluyor
Alonso, iyileşme sürecinde takımla yakın ilişkisini sürdüren tecrübeli kaleci Martinez'in olumlu etkisini anlattı. Martinez hakkında konuşan Alonso, “İyi olan şu ki kendini daha iyi hissediyor. Vücudunun verdiği sinyalleri ve doktorların görüşünü dikkate almak istiyor” dedi.
“Emi yalnızca diğer kalecilerle değil, savunma oyuncularıyla da konuşmayı seviyor... Takım ve Mike üzerinde büyük bir etkisi var.”
Alonso, “Mike hem şu an hem de gelecek için kalecimiz” dedi.
Chelsea, Stamford Bridge'de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
Penders'in dirençli savunma hattının arkasında kaleyi koruyacağı Chelsea, Everton karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Chelsea, o maçta dokuz ay sonra ilk kez gol yemeden sahadan ayrılmıştı.
Alonso'nun ekibi, cumartesi akşamı BST ile 17.30'da Stamford Bridge'de Tottenham'ı ağırlayacak.
Chelsea daha sonra Liverpool ve Manchester United ile oynayacağı maçlara odaklanacak.