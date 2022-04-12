Courtois dünyanın en iyi kalecisi mi? Real Madrid için neden Benzema kadar önemli?

Karim Benzema son yıllarda sergilediği performansla hakettiği övgüleri sonunda almaya başladı. Real Madrid'in golcüsü 2022 Ballon d'Or ödülünün önemli adaylarından biri.

Ama kaleci Thibaut Courtois da 14. Şampiyonlar Ligi kupası yolunda bir o kadar kritik bir role sahip.

Beçikalı kaleci bu sezon üst düzey bir performans sergiliyor. Real Madrid ise sahanın iki tarafında sahip olduğu bu güçle, 'MSN' dönemi sonrası takımın temellerini Lionel Messi ve Marc-Andre ter Stegen üzerine kuran Barcelona'yı hatırlatıyor.

2017-2019 yılları arasında takımın geri kalanı düşüş içindeyken bu ikili Barcelona'yı galibiyetlere ve kupalara taşımıştı.

Elbette Luka Modric ve Vinicius Junior'ın katkılarını küçümsememek gerek, ama Madrid'de vazgeçilmez konumdaki isimler sahanın iki ucunda yer alıyor.

Geçen hafta çeyrek finalin ilk ayağındaki 3-1'lik Chelsea galibiyeti sonrasında Marca şu başlıkla çıktı: "Benzema ve Courtois bu seviyedeyken, 14. şampiyonluk mümkün"

Benzema'nın Cristiano Ronaldo sonrası dönemde yakaladığı çıkış ortada. Fransız golcü Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçta Gianluigi Donnarumma ve Edouard Mendy'nin hatalarını iyi değerlendirerek oyun zekasını da gösterdi.

Hata yapmayan bir kaleci arıyorsanız diğer kaleye bakmalısınız.

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Benzema'nın ikinci maçta yaptığı hat-trick manşetleri süslemişti, ama Kylian Mbappe'nin şutlarını durduran ve Lionel Messi'nin penaltısını kurtaran isim Courtois'ydı.

Marca, "Courtois'nın kurtarışları Real Madrid için Benzema'nın golleriyle eşit değerde" notunu düşüyor.

Courtois, Santiago Bernabeu'daki kariyerine zorlu bir başlangıç yapmıştı. İlk etapta taraftarların tercihi üç Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Keylor Navas'tı. Fakat 29 yaşındaki kaleci 2011-2014 yılları arasında Atletico Madrid formasıyla sergilediği harika performansın bile üzerine çıkmayı başardı.

Atletico macerası kaybedilen bir Şampiyonlar Ligi finaliyle son bulmuştu. Sevinen taraf ise, kupayı 10. kez müzesine götüren Real Madrid'di.

Real Madrid'in üst üste kaldırdığı kupaları izlemekle yetinen Courtois, belki de daha o zamandan bir gün başkentin diğer yakasına geçeceğini biliyordu.

Chelsea'de kalitesine rağmen tribünlerin onu tamamen benimsememesinde bunun payı vardı. Kalbinin oraya ait olmadığını hissetmişlerdi. Courtois, çocuklarının anneleriyle birlikte yaşadığı İspanya'ya dönme isteğini sık sık dile getiriyordu.

2018 yazında Real Madrid'in artan ilgisi ve Courtois'nın ayrılık isteği, Chelsea'nin dünyanın en iyi kalecilerinden birini sadece 35 milyon euro karşılığında kaybetmesiyle sonuçlandı.

Courtois'nın yerini doldurması için Athletic Bilbao'dan 72 milyon sterlin'e transfer edilen Kepa Arrizabalaga'nın Londra'daki performansı ise Chelsea taraftarlarının yarasına tuz bastı.

Getty/GOAL

Bunun yarattığı öfke ilk maçta kendini gösterdi. Oysa Courtois, Chelsea'de iki Premier Lig, bir FA Cup ve bir Lig Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Bazı taraftarlar adını küfürlü tezahüratlarla anarken, bazıları topa her dokunuşunda "yılan" diye bağırdı. Madrid, İspanya'ya önemli bir galibiyetle dönerken, Courtois yaptığı kritik kurtarışlarla Chelsea tribünlerini bir kez daha üzdü.

Courtois maçın atmosferini BT Sport'a şu sözlerle anlattı:

"Elbette stadyumda dostça karşılanmayacağımı biliyordum. Bu futbolun bir parçası, ama ayrılığım sırasında yaşananların farklı yansıtılması üzücü."

Tüm bunlara rağmen Courtois'ya karşı kıskançlıkla karışık bir saygı duyuyor olmalılar. Cesar Azpilicueta'nın ikinci yarıdaki şutunda yaptığı kurtarış hayati önemdeydi.

Sahadaki performansı ona beklenmedik hayranlar da kazandırdı. Geçmişte Real Madrid'i sıkça eleştiren bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçi Gabriel Rufian, Courtois'dan övgüyle bahsetti.

Ballon d'Or sıralamasındaki en iyi beş kaleci Donnarumma, Mendy, Jan Oblak, Ederson ve Manuel Neuer'in yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Rufian, attığı tweet'e Courtois'nın Azpiliceuta'nın şutunu kurtarırken çekilmiş bir görüntüsü ile omuz silken emojiyi de ekledi.

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AS gazetesi onu şöyle tanımlıyor: "Courtois, Madrid'in hava yastığı. Yoldan çıkarlarsa hep orada."

"Futbolda kelebek etkisini kolayca görebilirsiniz."

Jurassic Park'ta Jeff Goldblum, Hong Kong'da kanatlarını çırpan bir kelebeğin engel olunamaz bir zincirleme reaksiyonla Meksika Körfezi'nde kasırgaya neden olabileceğini açıklıyor. Madrid'de denklem daha basit.

"Tibu'nun kendi bölgesinde kanatlarını çırpması, Benzema'nın sahanın diğer tarafındaki yıkımına yol açıyor. Maviler için bir hain, Madridistalar için bir kurtarıcı."

Courtois yeteneklerinin farkında ve bunu maç sonu röportajlarında belirtmekten çekinmiyor. Bazıları buna kibir dese de, kimileri sorulara verdiği insani yanıtları takdir ediyor. Geçen hafta Madrid, Celta Vigo karşısında kötü oyuna rağmen 2-1 kazanırken, Courtois yine kritik kurtarışlarıyla sahnedeydi.

Courtois maçın ardından verdiği demeçte takımı eleştirirken, kendi performansını öne çıkardı.

"Kazanmayı hakettik mi bilmiyorum. İlk yarıda iki harika kurtarış yaptım."

"Kimsenin en iyi olduğumu söylemesine ihtiyacım yok. Kim olduğumu biliyorum ve kendime güveniyorum. Görüş belirtmek size kalmış. Örneğin Celta maçında [Thiago] Galhardo'nun vuruşunu kurtaramayacağımı düşündüm, ama özgüvenim sayesinde 'bunu yapmalıyım' dedim ve topu çıkardım."

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Kalecilerin gerçekliği bu; herkes hatalarınızdan bahsetmeye hazır, ama kimse başarılarınızı konuşmak istemiyor. Dalgalara karşı tek başınasın.

Son şampiyon Chelsea, Salı günü Bernabeu'ya dev dalgalarla yüklenecek. Benzema'nın Stamford Bridge'teki hat-trick'inin ardından başka şansları yok.

Mendy'nin ellerinden, daha doğru bir ifadeyle ayaklarından kayıp giden topla gelen üçüncü gol, Thomas Tuchel'in ümitlerini zayıflatırken, Madrid'i tura iyice yaklaştırdı.

Bu sezon 18 maçta kalesini gole kapatan Courtois, Cumartesi günü 2-0 kazanılan maçta Getafe'ye de gol izni vermedi. Salı günü kalesine yine duvar örebilirse, Real Madrid adını Şampiyonlar Ligi yarı finaline yazdıracak.

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Böylece 14. şampiyonluğa doğru bir adım daha atmış olacaklar.

Çeviri: Tolga İnan