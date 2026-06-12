Courtois, Dünya Kupası'ndan sonra şok edici bir karar alacağına dair ipucu verdi

2026 Dünya Kupası finallerinde Belçika milli takımının kalesini korumaya hazırlanırken, Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, uluslararası kariyeri hakkında büyük bir sürpriz yaptı ve Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası sona erer ermez "Kırmızı Şeytanlar" taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratabilecek kesin bir karar alacağına dair ipucu verdi.

34 yaşındaki kaleci, milli takım kampında düzenlediği basın toplantısında, Belçika milli takımıyla olan yolculuğunun sonuna yaklaştığını itiraf etti ve orada bulunan gazetecilere şunları söyledi: "Büyük olasılıkla (uluslararası futboldan emekli olacağım). Bunun hakkında konuşmak için doğru zaman mı bilmiyorum, ancak Dünya Kupası'ndan sonra milli takımda devam etmeme ihtimalim, devam etme ihtimalimden çok daha yüksek."

Courtois, uluslararası kariyerine son verme kararını, Real Madrid'deki kariyerini mümkün olduğunca uzun süre sürdürme isteğiyle gerekçelendirdi ve şöyle devam etti: "34 yaşındayım ve bedenimin durumunu ve eforunu düşünmek zorunda kaldım; önümüzdeki yıllarda da en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyorum ve liderlik bayrağını genç yeteneklere ve yeni nesle devretme zamanının geldiğini düşünüyorum."

Belçika, Dünya Kupası'nda Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte 7. grupta yer alıyor ve 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenerek sergilediği sönük performansı telafi etmek için, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncü sırayı akıllara getiren güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.