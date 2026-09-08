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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Courtois'dan İnter maçındaki efsanevi kurtarışı hakkında: Rashford ve Yamal karşısında yaşananlardan ders çıkardım

Real Madrid - Inter
Real Madrid
Inter
Şampiyonlar Ligi
T. Courtois
M. Rashford
L. Yamal
Barcelona
İspanya
İtalya
Belçika
İngiltere

Real Madrid'in galibiyetine büyük katkı sağladı

 Real Madrid'in kalecisi Belçikalı Thibaut Courtois, gecenin rakibi Inter Milan'ı övgüyle andı ve maç boyunca hatalar yaptıklarını itiraf etti.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna, konuğu Inter Milan karşısında aldığı 2-1'lik heyecanlı bir galibiyetle başladı. İki takımı bugün salı günü Santiago Bernabéu Stadı'nda bir araya getiren karşılaşmada bu sonuç elde edildi.

Courtois, "Movistar" ağına şu açıklamalarda bulundu: "Sonuçta güçlü bir rakibe karşı oynadık, Inter Milan Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ve maç 4-4 berabere de bitebilirdi. Hatalarını değerlendirdik ve onlar ancak çok geç bir vakitte gol atabildiler. Maçı erken bitirebilirdik."

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Real Madrid savunmasının gece boyunca çektiği sıkıntıya dair ise şunları söyledi: "Bence orta saha oyuncuları daha çok zorlandı; net bir fırsat yakalayamadığımızda kontrolden yoksun kaldık. Belki geri çekilip maçın gidişatını kontrol etmek daha iyi olurdu. Maç çok dağınıktı ve bu, geliştirmemiz gereken bir şey."

La Liga'da Real Betis karşısında geçen hafta alınan mağlubiyetle ilgili olarak Courtois şu yorumu yaptı: "Kazanmalıydık ama son dokunuştan yoksunduk, bugün de ondan yoksunduk. Hatalarını değerlendirdik ama serbest vuruşlarda son dokunuştan yoksunduk, Real Betis karşısında da durum aynıydı."

Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta yaptığı efsanevi kurtarışa ilişkin ise şöyle konuştu: "Kötü şans yüzünden Rashford, El Clásico'da köşeme bir gol attı; mükemmel vurdu ama ben biraz hareket etmiştim. Dünya Kupası'nda Lamine'e karşı bir serbest vuruş vardı ve köşemde kaldım, bugün de aynısını tekrarladım. Eğer topu barajın üstünden atarsa onu alkışlaman gerekir, ama bir daha köşemden ayrılmayacağım."

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